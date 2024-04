Saint-Denis : lancement des débats du congrès de l'Océan Indien de l'Anacej

La Réunion accueille pour la première fois le congrès Océan Indien de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes (Anacej), du mardi 9 avril au samedi 13 avril 2024. Ce mercredi, en présence de la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, le président de l’Anacej, Jonathan Bocquet, et des participants, l'instance des jeunes ultramarins a été lancée. Durant quatre jours, des jeunes venants des quatre coins de la France hexagonale et ultramarine pourront échanger leurs points de vue sur différents sujets de société (Photo : sly/imazpress.com)

800 personnes dont 90% d'enfants et de jeunes étaient présents pour l'ouverture du congrès Océan Indien de l'Anacej.

Au programme de la semaine : stands de présentations, tables rondes, ateliers et animations autour de thématiques sociétales majeurs.

L'Anacej, un réseau de collectivités et de fédérations d'éducation populaire, est composé de plus de 500 membres. Parmi les adhérents : 20 collectivités et associations d'outre-mer, et 6 représentant.e.s de collectivités ultramarines, qui siègent au conseil d'administration de l'association.

"On va avoir des formations, des ateliers de débats et de partages des enjeux sur différentes problématiques comme l'environnement, l'inter-générationalité, la question de la vie associative, de l'entrepreneuriat, de la ruralité… On va aborder des thématiques qui touchent les jeunes ultramarins", explique le président de l'Anacej, Jonathan Bocquet.

