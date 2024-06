Saint-Denis : du beau, du bon, du (presque) gastro et surtout du pas très cher

Depuis ce vendredi, se tient au square Labourdonnais à Saint-Denis le Réunion food festival. Un rendez-vous gourmand au milieu d'un restaurant éphémère, de stands de dégustations. Entrée, plat, dessert… le tout préparé aux petits oignons par de grands chefs. Alliant gastronomie, terroir et découvertes culinaires, ce rendez-vous saura à coup sûr, ravir les papilles de réunionnais (Photos : RB et SLY www.imazpress.com)

"Le concept de Réunion food c'est de rassembler artisans, producteurs et surtout restaurateurs au niveau du square du Barachois pour des propositions gastronomiques uniques et originales", confie Stéphane Tariffe, directeur du Réunion Food Festival.

L'occasion pour ces chefs "de proposer leur plat signature et mettre en valeur les produits de La Réunion et représenter la gastronomie péi dans toute sa splendeur".

"On présente ce que La Réunion a de plus talentueux en terme culinaire."

- Du gastronomique pour tous -

Du végétal, du plus léger, du plus riche… il y en a pour tous les goûts.

Le Réunion Food Festival se distingue par son engagement à promouvoir la gastronomie péï, mettant en avant les saveurs et les talents de La Réunion.

À la tête du restaurent éphémère, on compte Kévin Minatchy chef du Dina Morgabine. Au menu : brioche façon focaccia, thon massalé, volaille au ravin sara avec des brèdes songes. De quoi mettre l'eau à la bouche.

"On travaille ce que les gens ont moins l'habitude d'avoir sur la table", dit-il.

Mais attention, pour le chef Mintachy, que du 100% péi. "Pour moi c'est un combat que je mène que de travailler que des produits péi", explique le chef cuisinier. " D'autant que "beaucoup de jeunes ne connaissent plus nos produits."

Par ses succulentes recettes, le chef Minatchy souhaite transmettre "ma cuisine, mon amour du métier et ce plaisir, le client va le ressentir dans l'assiette".

- Brochettes, hot dog, poisson... à vous de choisir -

Au Réunion Food Festival, dans les allées, il n'y a pas seulement des chefs de grands établissements, il y a aussi des traiteurs, des chefs à domicile ou encore des chefs de leur propre restaurant.

C'est le cas de Laurence Nourry, cheffe indépendante du Ti Fonkèr. Ce qu'elle propose aux clients, "un plat revisité mais surtout un plat souvenir que je faisais avec mon papa : le cary volaille sur le feu de bois".

À l'occasion du festival, comme dans ses cuisines, c'est une version 2.0 qu'elle propose. "La volaille est en croquette avec le foie de volaille et aussi des bringelles fumées au feu de bois, du riz chauffé en purée et de façon classique, le tout accompagné de maïs grillé et d'un jus corsé."

Des plats que Laurence Nourry base sur ses souvenirs "pour une cuisine authentique".

Marjorie Ricato gère elle de Tea Bar'Jo à Sainte-Anne. La cheffe propose un hot-dog péi "avec un pain macatia, saucisse de poulet fumée, achard chouchou et mayonnaise maison au combava".

Une recette qui met en avant "l'originalité, la créolité tout en restant avec des produits locaux".

Le chef Joey Atchama et traiteur, propose lui "un grenadier".

Le chef Joey Atchama et traiteur, propose lui "un grenadier". "J'ai décidé de revisiter mon plat signature, c'est-à-dire la truite de Salazie avec chouchou et cresson", explique-t-il. Revisitant sa recette version sashimi accompagné d'un coulis de brèdes.

Pour lui "cet événement est important pour que les gens, au lieu de juste voir, viennent goûter en vrai nos plats".

Des plats inspirés "par ce qui m'entoure, qui représentent d'où je viens".

- Après le plat… le dessert -

Pour les plus gourmands et ceux qui auraient encore une petite place, les douceurs du chef pâtissier Julien Leveneur, champion de France des desserts viennent attiser la curiosité et appellent surtout à la dégustation.

Lui qui a l'habitude de rester dans les frontières du sud et de l'ouest, souhaite "faire découvrir ma pâtisserie à ceux vivants dans le nord de l'île".

Dans ses pâtisseries aux saveurs péi de chouchou, d'anisette ou encore de dakatine, "je veux retransmettre le souvenir sucré de mon enfant et que chaque réunionnais arrive à s'identifier dans mes desserts".

Des desserts inspirés par son père, disparu il y a treize ans. "C'est lui qui m'a inculqué la bonne bouffe, le bon vin, les traditions et le bien vivre", confie-t-il.

Alors entre l'entrée, le plat, le dessert… laissez vos papilles guider vos envies. Sucré, salé à vous de choisir… ou pas. Et sur ce, bonne dégustation

