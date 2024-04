Saint-Denis : toute la maison dans un Salon au parc des expositions

La 35e édition du Salon de la Maison ouvre ses portes ce samedi 27 avril 2024, à la Nordev de Saint-Denis. Jusqu'au dimanche 5 mai, plus de 400 exposants sur l'univers de la maison auront l'occasion de faire découvrir leurs produits au visiteurs à la recherche de nouvelles idées pour concrétiser leur projet d'habitat, rénover et décorer leur maison. "Transmettons les clés d'un habitat plus intégré" est le thème pour la 35ème édition de ce salon (Photo archives : rb/www.imazpress.com)

Sur les 400 exposants, vous retrouverez des professionnels de l'aménagement intérieur et extérieur, de l'ameublement, de la literie, du bâtiment, du bien-être, de la domotique, de la sécurité, de l'énergie et du financement immobilier.

En 2023, plus de 100.000 personnes ont déambulé entre les stands des 350 exposants. Pour l'édition 2024, l'événement accueille 50 exposants de plus, et attend au moins autant de visiteurs.

- Infos pratiques -

Horaires d'ouverture : de 10h à 19h jusqu'au dimanche 5 mai.

Tarifs : 6 euros pour les adultes (à partir de 12 ans), 2 euros de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Toutes les animations sont gratuites.

Le Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros de Saint Denis est desservi par 4 lignes de bus Citalis : les Lignes 5, 15, 27, 27A, 31 et 33.

L’accès au Parc des Expositions sera renforcé par des navettes gratuites en rotation permanente qui permettront aux visiteurs stationnés dans les parkings identifiés ci-dessous d’accéder sans encombre à l’entrée du Salon de la Maison.

Parking République à l’entrée Ouest de Saint-Denis: Forfait stationnement + navette : 2 euros. Des passages sont prévus toutes les 45 minutes. Les arrêts desservis seront : Hôtel de ville et Parc des expositions.

Plus d'informations sur www.salondelamaison.re

