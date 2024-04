Saint-Denis : seniors souriez, vous êtes photographiés

Ce mercredi 24 avril 2024, la ville de Saint-Denis a annoncé le lancement du premier concours photo sur le thème de "la place des aînés dans la société réunionnaise", au square du Barachois. L'inscription est gratuite et ouverte à tous les dionysiens et dionysiennes. Le concours se découpe en trois catégories : pour les adolescents (12-17 ans), pour les amateurs, et pour les professionnels. Les participants auront jusqu'au dimanche 30 juin pour envoyer leurs photos sur le site de la mairie de Saint-Denis (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Le concours est centré autour des seniors de la ville de Saint-Denis, avec des photos prises par les dionysiens et les dionysiennes, dans la capitale réunionnaise. "À travers ce concours, on met en avant la place du senior dans la société réunionnaise, sa place dans la ville. On veut le représenter dans sa vie de tous les jours : au marché, dans son jardin, etc. Ce concours montrera aux habitants de Saint-Denis les différentes figures de cette ville", indique la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts.

Lire aussi - Saint-Denis lance un concours photo "La place des aînés dans la société réunionnaise"

Au termes de ce concours, les photos constitueront un tableau avec toutes les figures des seniors photographiés. Elles seront exposées à la médiathèque dionysienne et également diffusées dans plusieurs quartiers de la ville. "Nos seniors ce sont des personnes de la famille qu'on a toujours voulu immortaliser. Les photos, c'est précieux, c'est des archives d'un point de vue familial", souligne Sonia Bardinot, élue suppléante aux seniors de la ville de Saint-Denis.

"Les seniors sont là pour nous raconter ce qui se passait avant, et nous dire aujourd'hui le chemin à prendre", ajoute-t-elle.

Un jury composé de représentants de la mairie, de membres du CCAS, de professionnels de la photo et de seniors, départageront les candidats et éliront les vainqueurs de chaque catégorie en septembre, lors d'une cérémonie de remise des prix. Un prix coup de cœur du public sera également décerné. A la clé, de nombreux lots : stage photos, soins, loisirs, circuits touristiques, et l'exposition de leurs clichés au Salon du senior, en octobre.

Un atelier photo a également accompagné le lancement du concours pour que enfants et seniors puissent immortaliser ce moment.

Les participants pourront déposer leurs photos sur le site de la ville, jusqu'au dimanche 30 juin. Pour remplir le formulaire d'inscription : lien du concours.

dm/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com