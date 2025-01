Saint-Paul : se baigner dans la baie, c'est désormais possible

Ce mardi 7 janvier 2025, il y a du monde du côté de la plage de sable noir de Saint-Paul, à proximité du débarcadère. Et pour cause, depuis le 29 décembre 2024, la nouvelle zone de baignade est ouverte au public. Filets de sécurité posés, maîtres-nageurs sauveteurs en surveillance, en cette période de vacances scolaires et de fortes chaleurs, c'est l'occasion de faire plouf, en toute sécurité (Photos : www.imazpress.com)

Pour ces deux jeunes, se baigner dans la baie de Saint-Paul, c'est une grande première. "Au début on avait un peu de craintes. On a vérifié si les trous du filet étaient suffisamment petits", confie à Imaz Press l'un d'entre eux.

Une trempette "dans une eau trouble au début puis claire après". "On a même vu passer des bancs de poissons." Écoutez.

Ouvert de 10h30 à 17h30, le drapeau vert est hissé sur la zone de baignade de Saint-Paul.

Après vérification des filets, il est temps pour les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) d'ouvrir la zone.

Cinq personnes assurant la surveillance du site, équipés si besoin d'un buggy et d'un jet ski. Regardez.

Sur la plage, se trouvent également des tapis pour aller dans l'eau, sans se brûler les pieds dans le sable noir, "des sanitaires mais également des transats", explique Virginie Sallé, adjointe déléguée à la sécurité des activités nautiques en mer et adjointe à la mer à la ville de Saint-Paul.

Une zone ouverte toute la semaine durant les vacances scolaires et "le mercredi, vendredi, samedi et dimanche hors vacances", ajoute l'élue.

- Une zone de baignade au nord du débarcadère de Saint-Paul -

La surveillance de la baignade est menée par une équipe de MNS de la Cellule d’intervention nautique (CISAN).

Si les conditions sont réunies pour la pose des filets, la baignade est autorisée. Dans le cas contraire, la zone est déclarée non opérationnelle et il est alors strictement interdit de se mettre à l’eau.

La présence du filet ne signifie pas automatiquement que la sécurisation est opérationnelle", rappelait le Centre sécurité requin lors d'une précédente interview.

En cas de forte houle, ces derniers sont retirés et la baignade y est donc interdite.

- Un projet de plusieurs années pour Saint-Paul -

Ce projet de zone de baignade est depuis longtemps dans les projets de la municipalité.

En avril 2024, avaient lieu des tests pour déterminer le site le plus approprié pour l'installation des filets.

Depuis décembre 2022, des tests pour l’installation de filets d’exclusion dans la Baie de Saint-Paul ont débuté. L'objectif : permettre à la population de se baigner dans cette zone pour l'heure interdite à la baignade en raison de la présence de requins.

Recouvrant 200 mètres de linéaire, ces filets exclusion ont subi plusieurs séries de tests tout au long de l'année pour évaluer leur résistance face aux aléas climatiques.

Des filets d’exclusion qui mesurent 3,70m pour une profondeur maximale de 2,50m, à l’image des filets installés aux Roches Noires et à Boucan Canot.

À l'avenir, cette zone sera aménagée avec des pontons sur l'eau mais également d'autres aménagements en lien avec le plan de rénovation urbain de la ville de Saint-Paul

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com