Saint-Paul : sensibiliser les jeunes sur le don du sang

Dans le cadre de la Journée Mondiale des donneurs de sang, organisée par l'Établissement français du sang - La Réunion / Océan Indien en partenariat avec la Région Réunion et la ville de Saint-Paul, des séances de sensibilisation ont été proposées dans les écoles Jean Luc Daly-Eraya et Emile Hugot. Cette initiative a pour but d'informer la population dès le plus jeune âge sur le don du sang.

Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Paul.