Grand Boucan 2023 : des milliers de personnes pour un défilé extravagant

Des milliers de personnes sont sur le front de mer de Saint-Paul ce dimanche 25 juin à l'occasion du Grand Boucan. Le carnaval péi est de retour cette année avec plus de 40 associations, de nombreux artistes, des centaines de bénévoles et plus d'une dizaine de chars tous présidé par le roi Dodo pour son 25ème anniversaire (photos : sly/www.imazpress.com)

16:24 Grand défilé pour Grand Boucan Le défilé est impressionnant par sa diversité ce dimanche. Musiciens, danseurs, petits et grands sont réunis pour proposer du grand spectacle. Imaz Press vous propose un tour d'ambiance.

16:18 Ron moring dans le défilé L'école Batay Coq organise un ron moring dans le défilé. Petits et grands sont rassemblés pour pratiquer cet art de combat rituel. Regardez

14:39 Le public est au rendez-vous Pour cette édition, les festivités ne se tiennent pas dans les rues de Saint-Gilles mais sur le front de mer de Saint-Paul où le public est au rendez-vous.

14:23 Top départ du défilé C'est parti pour le traditionel défilé du carnaval péi sous le thème de l'extravagance. Le cortège est parti de la médiathèque Leconte-de-Lisle en direction du débarcadère.

13:28 En pleine préparation À quelques minutes du départ du défilé, les artistes et associations sont en pleine préparation.

13:27 Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur ce live pour suivre en images le Grand Boucan 2023.