Open des Brisants : deuxième jour de matchs après un premier tour très prometteur

Ce jeudi 9 mai 2024, marque le deuxième jour de l'Open des Brisants by Bnp Paribas sur la plage saint-pauloise. Lors de la première journée du tournoi 2024 ce mercredi, le temps était de la partie mais le public aussi. Une affluence particulièrement au rendez-vous, "ce qui annonce une suite prometteuse pour cette 13ème édition" se réjouit l'organisation. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Open des Brisants)

C’est la plus grosse journée du tournoi en termes de participants.

Elle a aussi permis de belles rencontres et notamment celles des marmailles de Carosse, Bras Canot et l’association Tennis Passion/Fête le mur avec les meilleurs joueurs du monde... Où ? Sur le central dans une présentation inédite où étaient réunis les marmailles réunionnais avec les 78 joueurs issus des 23 nationalités. Un moment d’une grande euphorie !

De nombreuses personnalités ont honoré de leur présence ces belles initiatives.

Les spectateurs, nombreux, ont assisté aux qualifications pour le Tournoi doté d'un Prix de 75.000 dollars. A noter que lors des finales U14, le central était plein... Une première !

Se prépare ensuite les deux moments forts de la journée : la finale du simple Dames et la finale du Simple Hommes.

Une finale Dames 100% brésilienne qui réunit Sophia Chow et Marcela Vita.

Une finale Hommes incroyable qui oppose deux joueurs qui ont partagé d’autres finales : Nicolas Gianotti face à Antomi Ramos.

Demain, sous un ciel qu'on nous promet radieux, se poursuivra l’Open des Brisants 2024 et certainement avec son lot de surprises dont il a le secret.

- Le top 20 mondial au rendez-vous -

Au programme : des matchs à couper le souffle, une superbe ambiance mais aussi des stands qui permettront de venir à la rencontre des partenaires.

Chez les hommes, le Français Nicolas Gianotti associé à l'italien Mattia Spoto, finalistes l’an dernier et N°1 du monde en titre, va challenger l'Italien Michelle Cappelletti, octuple vainqueur de l'Open des Brisants associé au brésilien André Barran, et les autres joueurs du top 20 mondial, dont l’Espagnol Ramos Viera, qui a gagné les 4 dernières éditions de l'Open des Brisants.

Chez les dames, les italiennes Giulia Gasparri et Ninny Valentini, victorieuses l'an dernier, devront défendre leur titre face aux N°1 mondiales, la Brésilienne Rafa Miiller et la Vénézuélienne Patricia Diaz, et face aux autres immenses joueuses du top 20 mondial comme les italiennes Nicole Nobile et Sofia Cimatti, ou les brésiliennes Sophia Chow et Vitoria Marchezini, 19 ans seulement.

Voici le programme des rencontres :

Un spectacle retransmis en streaming live sur les réseaux sociaux et des images diffusées dans le monde entier, qui font la renommée actuelle de l’événement.

