Saint-Paul : Kabar Maloya dans l'ancienne bâtisse de Madame Desbassyns

Ce dimanche 1er novembre 2024 à partir de 17h30, le collectif Dann' Kan organise la seconde édition de Kabar Maloya. Plus de 100 maloyèrs participeront à cette grande fête du maloya sur le site historique de Grand Cour, ancienne bâtisse de Madame Desbassyns, sur la Chaussée Royale à Saint Paul (Photo d'archives www.imazpress.com)

Lors de la première édition du Kabar Dann' Kan, le collectif avait souhaité rendre hommage aux 20 ans de la mort de Gramoun Lélé, figure emblématique du maloya traditionnel.

Pour cette nouvelle édition, le collectif a choisi une thématique autour des percussions, éléments centraux du maloya. Bob, roulèr, piker ou encore le fameux kayamb seront mis à l'honneur tout au long du spectacle.

- Figures incontournables du maloya -

"Plusieurs figures incontournables du maloya ont contribué à la préparation de cette édition. C'est le cas notamment de MadiaKanou, Tifrid Maloya, Olivier Araste ou encore Votia , la fille du légendaire Gramoun Lélé" énumèrent les orgaanisateurs.

Dann' Kan est un collectif réunissant plusieurs groupes de musiciens, chanteurs et danseurs de maloya qui partagent un but commun : "perpétuer la tradition du maloya et la transmission de cet art ancestral aux plus jeunes générations" explique le collectif.

L'événement est gratuit sur réservation ici

