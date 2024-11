Saint-Pierre propose de plonger au cœur des Terres australes et antarctiques françaises

Le jeudi 19 décembre 2024 à 19 heures, le Kerveguen (Saint-Pierre) accueillera une soirée dédiée aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Cette rencontre mettra en lumière les enjeux de ces territoires "entre aventure et préservation" à travers le regard d’Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du Conseil consultatif des TAAF. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Isabelle Autissier partagera son histoire personnelle et son attachement à ces terres lointaines. Elle reviendra sur son dernier voyage à bord du Marion Dufresne, navire ravitailleur des TAAF, et son rôle au sein du Conseil consultatif.

- Une immersion cinématographique au coeur des Terres australes et antarctiques françaises -

La soirée se poursuivra avec la projection du documentaire "Les îles Kerguelen – Aux confins du monde" (50 min), réalisé par Cécile Clocheret et François Picard.

À travers les illustrations d’Emmanuel Lepage, les spectateurs découvriront un voyage captivant, dans un environnement où la nature règne en maître.

Entrée gratuite (sur réservation) : https://my.weezevent.com/conference-taaf-entre-aventure-et-preservation-par-isabelle-autissier