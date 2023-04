Défilé coupé en deux et coups de gueule entre syndicats

Ce jeudi matin 13 avril 2023 à Saint-Denis, il y a eu le défilé contre la réforme des retraites ou plus exactement il y a eu plusieurs convois dans le défilé. De fait et comme c'est le cas depuis des semaines, bien que rassemblées en intersyndicale, certaines délégations semblent avoir à cœur de ne pas se mélanger. Cela a fini par profondément agacer certains syndicalistes. Conséquence, le défilé s'est scindé en deux groupes distincts qui n'ont pas emprunté le même chemin. "Il a des règles dans un défilé et là elles ne sont pas respectées" a fulminé Eric Marguerite (FO). "L'appel à manifester va de 0 heure à minuit, si c'est pour juste pour manifester pendant deux heure autant rester à la maison" a lancé Wilson Payet (CGTR Ports et Docks). Ambiance... (Photo rb/www.imazpress.com)

Le constat n'est pas nouveau et dure donc maintenant depuis plusieurs manifestaitons à Saint-Denis. A chaque défilé un espace de plusieurs centaines de mètres sépare la CFDT, en tête de manifestation, du reste des délégations syndicales.

Interrogés par Imaz Press le jeudi 16 mars, certains dirigeants syndicaux estimaient officiellement qu'il n'y a "pas de quoi s’inquiéter", les écarts étant seulement "un moyen de mieux se répartir en centre-ville" et de "laisser la place à chacun de pouvoir prendre la parole et monter le son des voitures sonos".

Officieusement, les langues se délient. Il est question de leadership que certains syndicats veulent prendre sur d'autres, de guerrre des égos, de lutte intestines.

L'affaire a fini par éclater au grand jour ce jeudi 13 avril. La CFDT et loin derrière la CGTR sont passées par la rue de Paris pour rejoindre le Barachois,

Agacées par "l'opération escargot à pied" selon l'epxression d'un manifestation, FO et les autres organisations syndicales se trouvant derrière la CGTR ont emprunté la rue Jean Chatel pour aller elles aussi jusqu'au Barachois

"Il y a des règles à respecter dans un défilé. Ces régles ne sont pas respectées, nous prenons nos responsabilités" a lancé Eric Marguertie au micro d'Imaz Press. "L'unité ça a un prix et ça implique le respect" a encore commenté le syndicaliste visiblement très remonté. Regardez

Egalement très agacé, Wilson Payet a fustigé dans son porte voix ceux qui veulent "faire une manifestation de deux heures". Un militant CGTR présent à ensuite scandé "dehors les traîtes, trahison dehors". Regardez

Le conseil constitutionnel rendra sa décision ce vendredi soir concernant le bien fondé constitutionnel de la réforme des retraites. Quelle que soit la décision, il restera à savoir ce que deviendra l'union (de façade ?) affichée par les syndicats de La Réunion.

