Devant la préfecture : des dirigeants de PME réclament l'effacement de leurs dettes

A l'appel du CSAPR (Collectif des syndicats et associations professionnelles de La Réunion) des dirigeants de petites et moyennes entreprises sont rassemblés devant la préfecture depuis tôt ce mercredi 18 octobre 2023. En difficulté dans un contexte économique morose, ces chefs d'entreprises réclament notamment l'effacement de leurs dettes fiscales et sociales "comme cela a été fait pour de grosses entreprises, Air Austral et Run market" (Photo rb/www.imazpress.com)

"Il y a un ras le bol général" lance Jean-François Maillot, dirigeant du CSAPR. "Au total, les PME totalise 700 millions de dettes, 60% des entreprises sont impactées 15.000 contraintes à payer à l'encontre de dirigeants de PME et il n'y a aucune réaction de la part de l'Etat. On ne peut pas continuer comme ça" détaille-t-il.

"Pour de grosses entreprises comme Air Austral et Run Market, il a été possible d'effacer des millions d'euros dettes. Pourquoi cela ne serait pas possible pour nous" lâche ensuite Jean-François Maillot. "On peut effacer pour certains et pas pour d'autres. C'est de la discrimination, on ne peut nous laisser comme ça" ajoute-t-il. Regardez

"Nous sommes asphyxiés par l'Etat, nous avons trop de dettes et de charges" s'emporte Jean-Charles, un chef d'entreprise qui témoignent à visage couvert. "Il y a du boulot à La Réunion, il faut juste nous aider, nous les petites entreprises, comme on aide Air Austral, et Run Market" dit-il. Regardez

Le CSAPR continue par ailleurs de réclamer une table ronde entre les donneurs d'ordre, l'Etat et les entreprises concernant "le systèmes de cotisations sociales"

"Nous resterons mobilisés tant que nous ne serons pas entendus" prévient Jean-François Maillot.

