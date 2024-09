Tour cycliste : Paul Picard remporte la deuxième étape

[PHOTOS] Direction l'est de l'île

Ce lundi 9 septembre 2024, c'est l'étape 2 du Tour cycliste qui s'est déroulée en totalité sur la commune de Bras-Panon. Au programme, plus de 133 km de parcours avec un départ depuis le champ de foire et arrivée dans le vélodrome de la commune. Et c'est Paul Picard (équipe Centrakor) qui remporte la deuxième étape. La veille, lors de la première étape, c'est Aurélien Costeplane (OFC Legend Wheels) qui s'est imposé. Retour en image sur cette épopée (Photos : sly/www.imazpress.com)

Alexandre Costeplane en tête dans la première étape

Il est le grand gagnant de cette première étape du tour de cyclisme de la 77ème édition avec un temps de 2 heures 41 minutes et 02 centièmes sur une centaines de cyclistes.

- Une course en huit étapes -

L’étape 1 – de Saint-Denis à Saint-Benoît. Elle débute ce dimanche 8 septembre, au vélodrome Gabriel Chéfiare. 115 km de parcours avec une arrivée prévue, à partir de 15h20, sur l’esplanade du front de mer.

L’étape 2 à Bras-Panon. Plus de 133 km de parcours avec un départ depuis le champ de foire de Bras-Panon avec une arrivée dans le vélodrome de la commune.

L’étape 3 – Sainte-Suzanne. Il s'agit d'un parcours de 90 km dont le départ aura lieu depuis la mairie Sainte-Suzanne pour une arrivée près du stade de Deux Rives.

L’étape 4 – Le Tampon. Cette étape, les cyclistes prennent la direction du sud de l'île. Le départ sera donné depuis la SIDR 400 du Tampon pour une arrivée au même endroit après 102 km de course.

L’étape 5 – Le Port – Petite-Île. 91 km de prévus avec un départ place des Cheminots au Port et jusqu’à la mairie de Petite-Île.

L’étape 6 – Petite-Île – Saint-Paul. 101 km de course au départ de la mairie de Petite-Île jusqu’à la grotte des premiers Français à Saint-Paul.

L’étape 7 – Saint-Paul. La septième étape débutera à Saint-Paul de la grotte des premiers Français sur une distance de 81 km afin d’arriver dans les hauteurs de la petite France.

Dernière étape – Saint-Denis. La dernière étape se courra le 15 septembre à Saint-Denis, au Barachois. 78 km de parcours au programme pour le critérium de 30 tours.