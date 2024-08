JO-2024 : de l'or, de l'argent, du bronze et une pluie de bonnes performances françaises

Il a encore plu des médailles sur le groupe France des JO ce samedi 3 août 2024. Tout commencé dès le matin avec la médaille d'argent de Camille Jedrzejewski au tir au pistolet féminin. En début d'après-midi, c'est Lisa Barbelin qui empochait une médaille de bronze au tir à l'arc. La collecte n'était pas terminée. Il y a eu ensuite l'argent et du bronze pour Valentin Amadouas et Christophe Laporte en cyclisme pour l'épreuve de la course en ligne. Et puis l'or. Celui gagné au judo par la bande à Teddy Riner qui a terminé en tête de la compétition par équipe. Une belle journée donc même s'il y a eu quatre déceptions. En athlétisme, le Réunionnais Fabrisio Saïdy et ses trois partenaires ont terminé à la 5ème place mais ils ont finalement été disqualifiés pour un mauvais passage de relais. En natation, Léon Marchand et ses partenaires du relais mixte 4x100m 4 nages ont raté le podium d'une marche et ont terminé à la 4ème place. En foot féminin, les Bleues ont été battues 1 à 0 en quarts de finale. Les sabreuses françaises ont été battues par les Japonaises lors de la confrontation pour le bronze La France totalise 41 médailles dont 12 en or (Photo AFP)

• De l'or pour l'équipe de France de judo

Les Bleus sont une nouvelle fois médaillés d'or ! Face aux Japonais et au bout d'un long suspense, ils ont gardé leur titre acquis à Tokyo. La victoire a été épique. En effet, alors que les Bleus étaient menés 3-1, Joan-Benjamin Gaba a gagné son combat ramenant le score à 3-2. Clarisse Agbégnénou a ensuite fait le job en égalisant 3 à 3. Et c'est Teddy Riner, déjà en or en plus de 90 kg individuel, qui a fini le travail en battant à Tatsuru Saito, au bout plus de six (longues) minutes de combat. Regardez

• De l'argent pour Camille Jedrzejewski au tir au pistolet féminin

La Française Camille Jedrzejewski a empoché la médaille d'argent au tir au pistolet à 25 mètres ce samedi matin 3 août 2024. C'est la Sud-Coréenne Jiin Yang qui a gagné le concours.

C'était la première participation aux JO de Camille Jedrzejewski, une policière de 21 ans

#Paris2024 | ???? La première médaille française de la journée ! Elle est pour Camille Jedrzejewski en argent au tir au pistolet à 25m.



Originaire de Picardie, Camille Jedrzejewski a d'abord pratiqué le pentathlon moderne (escrime, natation, équitation, tir au pistolet et course à pied) "avant de se consacrer pleinement au tir. Elle suit les pas de sa grande sœur et intègre le CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives) de Bordeaux à 15 ans" indique le site internet de la police nationale

• Du bronze pour Lisa Barbelin au tir à l'arc

Lisa Barbelin a empochée la médaille de bronze au tir à l'arc et devient la première médaillée olympique française en individuel. La jeune femme s'était inclinée en demi-finale en 3 sets face à la Coréenne Suhyeon Namn, tête de série numéro 2 en 3 sets. Elle s'est superbement reconcentrée pour son match contre une autre Coréenne Jeon Hunyoung. Au bout d'un interminable suspense, Lisa Barbelin a décoché une flèche à 10 points donnant en même sa 38ème médaille à la France. Regardez

#Paris2024 | ???????? OUIII LISAAAA ! MÉDAILLE DE BRONZE POUR LISA BARBELIN !!!



Après un nouveau scénario fou, Lisa Barbelin devient la première médaillée olympique française en individuel. MERCI POUR LES ÉMOTIONS ????



• De l'argent et du bronze pour Valentin Amadouas et Christophe Laporte en cyclisme

Le Français Valentin Madouas remporte l'argent juste devant Christophe Laporte qui s'empare de la médaille de bronze dans l'épreuve de course en lgne. Tous deux se hissent sur le podium juste derrière le belge Remco Evenepoel qui devient le champion olympique.

Regardez

#paris2024 ????REMCO EVENEPOEL CHAMPION OLYMPIQUE !



ET VALENTIN BADOUAS ET CHRISTOPHE LAPORTE SUR LE PODIUM ????????

QUELLE JOURNÉE POUR LES FRANÇAIS ENCORE ????



• Il y a aussi plusieurs qualifications pour les tours suivants

En natatation, les nageurs français du relais 4x100m 4 nages hommes se sont qualifiés pour la finale ce samedi après-midi 3 août 2024. Yohann Ndoye-Brouard en dos, Léon Marchand en brasse, Clément Secchi en papillon et Rafael Fentre-Damers en nage libre ont terminé en tête de leur série en 3'31'36. Regardez

#Paris2024 | ???? Le relais 4x100 4 nages en tête !



???????? Léon Marchand et ses coéquipiers ont terminé premier de leur série devant le relais chinois.



Ça passe aussi chez les filles où Emma Terebo, Charlotte Bonnet, Marie Wattel et Mary-Ambre Moluh se qualifient pour la finale du 4x100 m 4 nages.Regardez

#Paris2024 | ???? Les Bleues elles aussi en finale !



???????? Le relais 4x100 4 nages féminin termine 3e de sa série et sera en finale avec le 7e temps.



Pour leur part, David Aubry et Damien Joly se qualifiés pour la finale du 1.500 mètres nage libre. Pour ces trois épreuves les finales auront lieu ce dimanche.

• Des échecs

En natation toujours, le relais mixte français du 4x100m quatre nages n'est pas monté sur le podium. Yohann Ndoye-Brouard (dos), Léon Marchand (brasse), Marie Wattel (papillon) et Béryl Gastaldello (crawl) se sont classés à la quatrième place (3'40''96).

En athlétisme Il n'y aura pas de podium ni même de classement pour les Français du relais 400mx4 mixtes. Le Réunionnais Fabrisio Saïdy et ses trois partenaires ont terminé à la 5ème place mais ils ont finalement été disqualifiés. C'est un mauvais passage de relais du coureur réunionnais qui est à l'origine de la disqualification.

En escrime, les sabreuses françaises ne ramèneront pas de médaille à la maison. Elles ont été battues par les Japonaises ce samedi 3 août 2024 lors de la confrontation pour le bronze (45-40). Les Bleues avaient été battues en demi-finale par les Coréennes. Elles terminent la compétition par équipes à la 4ème place.

En foot féminin, les Bleues ont été battues 1 à 0 en quarts de finale après un match où les Françaises n'ont pas montré leur meilleur visage.

