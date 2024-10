Sainte-Suzanne : la piscine municipale du Bocage rouvre enfin ses portes

Débutée en 2018, la phase de rénovation de la piscine municipale de Sainte-Suzanne a officiellement pris fin ce vendredi 24 octobre. L'infrastructure dispose désormais d'un bassin de nage et d'un second bassin d'apprentissage, plus ludique propice aux moments de relaxation. La piscine sera gratuite pour tout le public. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Maurice Gironcel, le maire de la commune, était présent ce vendreid 25 octobre 2024 pour inaugurer cet espace aquatique destiné, selon ses mots, à "promouvoir le sport, le bien-être et la convivialité". Le premier édile n'a pas hésité à se mettre à l'eau pour attester, si besoin en était, de la qualité de l'équipement. Le projet porté par la municipalité, et soutenu par plusieurs partenaires publics, aura mis six ans à sortir de terre. Le mouvement des Gilets jaunes et le Covid ont notamment freiné les travaux, explique la mairie.

Lire aussi - Sainte-Suzanne : la fin des travaux de la piscine municipale (enfin) prévue pour mars 2023

Une attente qui en valait la peine selon la mairie, puisque la piscine offre désormais "des conditions d'accueil et de sécurité optimales". Les vestiaires pour les publics et les scolaires ont été refaits à neuf. Ils sont équipés d'un système d'eau chaude solaire. Les travaux ont également permis d'installer des moteurs de nouvelle génération avec un fonctionnement automatisé. Les plages de la piscine ont quant à elles été mises aux normes d'accessibilité.

- Favoriser l'apprentissage de la natation pour tous -

Les maîtres-nageurs et le personnel de la piscine n'ont pas été oubliés. De nouveaux locaux leurs sont dédiés. Deux nouveaux maîtres-nageurs sauveteurs viennent renforcer les effectifs composés de personnels ayant été réaffectés ou qui travaillaient déjà à la piscine avant la rénovation. Les espaces aquatiques se décomposent en deux grands pôles.

D'abord un bassin de nage mesurant 25 x 12,5m pour une profondeur variant entre 1,51 et 2,27m. Ensuite, un bassin d'apprentissage de 13,36m x 8,46m pour une profondeur de 0 à 1,34m. Ce second espace est davantage propice aux moments de détente.

Maurice Gironcel n'a pas eu peur de se mouiller. Regardez :

La municipalité a annoncé que la piscine sera gratuite pour tout le public, de manière à "encourager la pratique sportive et l'apprentissage de la natation pour tous".

À noter que les travaux ont couté 1 540 600 euros. Ils ont été financés à hauteur d'un million d'euros par la Région, dans le cadre de son plan de relance. L'État a investi 300 000 euros contre 254 043 euros pour le Département et 86 557 euros pour la municipalité.

pb/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com