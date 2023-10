Sentiers de La Réunion : entre parois et ravines... des risques parfois sous-estimés

Dans 10 jours, le Grand Raid fera son grand retour dans les sentiers de La Réunion. Au total, plus de 7.000 traileurs iront arpenter les sentiers de l'île à la recherche de sensations fortes. À l'aube de cet événement très attendu, l'heure est aux entraînements dans les différents chemins du département. Mais voilà… s'entraîner et pratiquer le trail ne s'improvise pas. La sécurité est primordiale dans des chemins parfois étroits, parfois boueux et avec le soleil qui cogne. N'oublions pas les drames ou les personnes qui se sont perdues dans les sentiers de La Réunion… (Photo www.imazpress.com)

Éric, 61 ans, part souvent arpenter les sentiers péi. Toutefois, première règle pour lui, il ne part jamais seul. "Avant de s'engager dans les sentiers et plus particulièrement sur des tracés où il y a peu de passage, il faut être conscient de sa forme physique du moment", dit-il à Imaz Press.

Par ailleurs, "il faut bien étudier l'itinéraire et les alternatives de dégagement en cas d'imprévu, évaluer le temps et la difficulté du parcours", ajoute Éric conseillant le site RandoPitons pour connaitre en détail chaque sentier.

Le traileur préconise également à chaque sportif d'avoir toujours dans son téléphone, les numéros importants. Ceux pour connaitre l'état des sentiers tel que le répondeur de l'ONF (02.62.37.38.39), le point météo (08.36.68.00.00). Mais également les secours en montagne (02.62.93.09.30).

"Lors de la sortie, prévoir le matériel adéquat : ration hydrique suffisante, identifier les points d'eau potable possibles sur le parcours, une réserve alimentaire, une petite trousse de secours avec bandes, l'indispensable couverture de survie, une frontale avec piles ou batterie de rechange au cas où, des vêtements adaptés tout temps même si la météo est clean au départ, une casquette ou visière. Et un téléphone fonctionnel et correctement chargé, un chargeur solaire ou un power bank si besoin", souligne Éric.

Même conseils pour Erwan, 37 ans. "En plus d'avoir d'une préparation digne de ce nom, il faut être lucide sur ses capacités du moment et apprendre à se connaître sur le plan physique et psychologique."

Odyle, 79 ans, va elle participer à la Diagonale des Fous cette année. "Il faut être habitué aux terrains techniques, s'entraîner et être bien suivi."

- La sécurité, une priorité -

"La sécurité sur les sentiers, c'est notre priorité", note Pierre Maunier, président de l'association Grand Raid – alors que l'événement démarre le 19 octobre prochain.

"L'ensemble des coureurs sont informés de ce qui se passe sur les sentiers et ils sont d'ailleurs censés avoir fait les sentiers au moins une fois", dit-il.

"Les dangers particuliers sont signalés après, du moment qu'on l'emprunte de jour comme de nuit, il faut savoir gérer le niveau technique et avoir un équipement adéquat", indique Pierre Maunier. "Il y a toujours des dangers naturels à prendre en compte", que cela soit lors du Grand Raid ou lors d'un entraînement de trail.

Pour le Grand Raid, "on met en place des fléchages, des signalements, des panneaux, du personnel humain". Tous les jours et tous les week-ends d'ailleurs, "les randonneurs nous font remonter l'état des sentiers".

Autre moyen pour partir en sécurité, utiliser plusieurs applications existantes, comme Sara Event.

Le groupe SFR propose également des balises de géolocalisation pour suivre le traileur - en compétition ou non - à chaque étapes de sa course.

"C'est une balise proposée à la vente ou à la location pour les coureurs du Grand Raid. Elle permet aux proches de suivre en temps réel, sans attendre les pointages officiels", note Anne Voiry, responsable communication chez SFR Réunion.

Un élément qui permet de rassurer les proches. "Que vous fassiez de l'assistance et que vous voyez que votre coureur n'arrive pas vous vous inquiétez et n'osez pas l'appeler. Avec cet objet ça permet de mieux gérer l'assistance et vivre la course sereinement."

Concrètement, comment cela fonctionne ? "On met à disposition un site internet (grandraidsfr.re) où chaque coureur et leurs proches peuvent aller en saisissant le numéro de dossard", déclare Anne Voiry.

Une balise qui permet également – en cas soucis – de "donner aux secours le lieu où se trouve la traileur".

Une balise pour équiper les coureurs, les traileurs... mais pas que. Chaque personne peut s'en procurer une pour se rassurer ou rassurer ses proches.

