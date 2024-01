Tour de l'île à vélo : les Maillons de l'Espoir pédalent pour le mois sans alcool

Ce jeudi 11 janvier 2024 au petit matin, s'est élancée la 11ème édition du Tour de l'île à vélo porté par l'association les Maillons de l'Espoir. Au programme, plusieurs étapes à travers l'île mais surtout un message à porter : celui de la lutte contre l'alcoolisme et les addictions. Une course organisée chaque année en janvier en lien avec le Dry January (mois sans alcool) (Photo rb/www.imazpress.com)

En tout, ce sont 46 cyclistes – tous ayant menés un combat contre l'alcool – qui sont partis ce jeudi 11 janvier 2024 du quartier de Vauban à Saint-Denis. Première étape de leur périple, l'Étang-Salé.

Ce vendredi 12 janvier 2024, c'est en direction de Saint-Joseph qu'ils pédaleront, avant de poursuivre samedi vers Sainte-Suzanne, avant de rallier le Barachois à Saint-Denis ce dimanche, étape finale.

Tous ces sportifs sont encadrés par quatre personnes, le tout escorté par les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers.

Au-delà d'un simple tour de l'île à vélo, c'est surtout un défi humain que vont surmonter ces cyclistes. "Tous sont d'anciens alcooliques, maintenant sevrés", déclare Jean-Claude Fanchin, président de l'association Les Maillons de l'Espoir.

"Le vélo prouve que l'activité sportive est possible. Le vélo est également un bon moyen de déplacement à La Réunion pour éviter les embouteillages et pas polluant."

Vélo, sport, aide… des moyens de lutter contre les addictions contre lesquels lutte l'association créée le 14 juillet 2006 par des personnes atteintes d'alcoolisme alcooliques issues du groupe d’aide au maintien de l’abstinence du CCAS de Saint Denis. Les missions de l’Association étant axées sur la lutte contre l’alcoolisme, la polytoxicomanie, l’exclusion et l’isolement.

Lancé pour la cinquième année consécutive en France, sur le modèle d'opérations semblables dans le monde anglo-saxon et scandinave, le "Dry January" repose sur le même principe du Mois sans tabac, organisé en novembre. Mais à la différence de celui-ci, le "Dry January" n'est pas officiellement soutenu par l'Etat, une situation regrettée chaque année par une partie du monde de la santé.

Pour rappel, 45.000 décès annuels sont liés à l'alcool dans l'Hexagone et 400 à 450 à La Réunion, qui paie un très lourd tribut à ce fléau selon le Dr David Mété.

En 2020, selon les chiffres de l'Observatoire régional de la santé, près de 6 élèves réunionnais sur 10 avaient déjà bu de l’alcool au cours de leur vie, et près d’un quart rapportait un usage récent au cours du dernier mois.

L’arrêt de l’alcool pour le corps, à court, moyen et long terme, a plusieurs bienfaits : régénération du foie, amélioration de l’état de la peau, amélioration du sommeil qui devient plus réparateur, regain d’énergie, amélioration de l’humeur, amélioration des capacités de concentration et de la mémoire...

Une bonne nouvelle peut cependant être soulignée : selon l'ORS, un net recul des niveaux d’usage d’alcool, mais aussi de cigarettes et de cannabis a été relevé chez les lycéens, avec un quasi-doublement des abstinents à l’alcool : 14% en 2015 à 25% en 2020.

