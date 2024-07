Le bus baleine : observation des cétacés le long de la côte ouest

Déployé sur la ligne Littoral grand ouest, le bus baleine panoramique permet de se déplacer le long de la côte en ayant une chance d'observer ces mammifères marins. Un concours photo organisé par Kar'Ouest récompensera les meilleurs clichés. Nous publions le post du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)

"Le bus baleine permet de voyager de manière éco-responsable, offrant une vue panoramique sur l’océan et offre l’occasion d’observer les cétacés dans leur habitat naturel", détaille le Territoire de l'Ouest.

Pour participer au concours photo, il suffit d’envoyer votre photo de baleine prise depuis la côte en message privé sur les réseaux sociaux du Territoire de l'Ouest. Les photos prises en 2023 sont également acceptées.

Prix à gagner :

- Premier prix : Une sortie d’observation scientifique en mer avec Globice Réunion, une Karte Ouest nominative avec 10 tickets, et un tirage photo offert.

- Deuxième prix : une expérience Zarlor avec Oti Ouest, une Karte Ouest nominative avec 10 tickets, et un tirage photo offert.

- Troisième prix : une Karte Ouest avec abonnement mensuel et un tirage photo offert.

Les résultats auront lieu le dimanche 11 août.