Piton de la Fournaise : malgré une baisse d'activité en surface, l'inflation se poursuit

Ce vendredi 28 juillet 2023, marque le 27ème jour d'éruption au Piton de la Fournaise. Une éruption qui ravit toujours autant les Réunionnais, nombreux à se presser sur la route des Laves pour admirer le spectacle. Et même si l'activité est en baisse et que le front de coulée n’a pas évolué depuis le 5 juillet, une inflation de l'édifice se poursuit (Photo : sly/www.imazpress.com)

L’éruption débutée le 02 juillet 2023, aux alentours de 08h30 heure locale poursuit son petit bout de chemin, majoritairement en tunnel.

L’amplitude du trémor volcanique (indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) reste très faible par rapport au début d’éruption et montre toujours des fluctuations.



Et avec la faible activité de surface, la morphologie du cône volcanique actif – situé au sud-est de l’Enclos Fouqué à 1.720 mètres d’altitude – n’évolue guère, tandis que l’écoulement de la lave s'effectue principalement en tunnel, même si des

coulées restent toujours visibles au niveau de points de résurgence et alimentent des coulées s’étendant à des distances de 1.200 à 2.000 m du cône éruptif, soit jusqu’à 1.000-1.100 m d’altitude.

▶️Communiqué de l'OVPF-IPGP - 27/07/2023 - 10h00 L'activité se poursuit au #PitondelaFournaise, avec.

????des coulées actives bien visibles jusqu'à 1000-1100 m d'altitude.

????et une inflation de l'édifice qui continue.

Le communiqué complet ici ????https://t.co/ZqNdcke4uv pic.twitter.com/b1AWjTwCBE — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) July 27, 2023

- Une inflation qui se poursuit -

Si le trémor reste faible, une faible inflation de la zone sommitale est toujours enregistrée, indiquant une repressurisation du système d’alimentation du volcan avec possiblement le transfert de magma profond vers ce dernier.

De quoi peut-être redonner un nouveau souffle à cette première éruption de l'année qui dure depuis presque un mois déjà.

Mais n'espérons tout de même pas trop, l’activité sismique enregistrée sous la zone sommitale reste faible. Ainsi sur les dernières 24h, aucun séisme volcano-tectonique superficiel n’a été enregistré. Cette faible activité sismique entraine une diminution du risque d’apparition d’une nouvelle fissure et/ou d’effondrement dans le cratère.

- Prudence en allant observer l'éruption -

Jérome Filippini, préfet de La Réunion a rappellé qu'il était "interdit et dangereux de tenter d'accéder aux coulées de lave depuis la RN2" en raison de ce risque de fissures éruptives.

S’aventurer depuis la RN2 sur les pentes du volcan exposerait à un danger mortel.

Il est également demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur la RN2 et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation. Il convient aussi de ne pas gêner l’évolution des secours.

La RN 2 reste ouverte à la circulation, mais il est interdit de s’écarter de la route.

Lire aussi - Éruption volcanique : rappel des consignes de sécurité​

Lire aussi - Piton de la Fournaise : passage en alerte 2-1, éruption dans l'enclos

Lire aussi : Piton de la Fournaise : tous les dessous de l'éruption dévoilés

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com