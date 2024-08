Piton de la Fournaise : un poste de gendarmerie inauguré au Pas de Bellecombe

Le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, et le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, ont inauguré ce mardi 20 août 2024 trois nouveaux dispositifs aux abords Pas de Bellecombe-Jacob, dont un poste avancé de la gendarmerie nationale sur site, un dispositif sonore et lumineux, et un panneau informatif mentionnant les consignes de sécurité et renvoyant vers le bulletin de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (Photo www.imazpress.com)

Ces dispositifs font suite à un rapport sur le développement du tourisme volcanique commandé en 2023, qui a été rédigé après concertation avec les parties prenantes. Ce travail a permis de dégager 15 recommandations.



En juillet dernier, l’autorisation d’accès au tunnel de lave 2007 marquait une première étape en matière de sécurité.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com