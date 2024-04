"Jazz dann Port" : un festival pour faire groover La Réunion au rythme du jazz

Du 1er au 4 août 2024, aura lieu le festival "Jazz dann Port Misik". La ville du Port vivra au rythme du jazz sous toutes ses facettes : New Orléans, Be Bop, maloya jazz, flamenco jazz, jazz funk, jazz rock et bien plus. Jazz Dann Port transportera le public durant quatre jours dans un melting-pot de cultures (Photos : sly/www.imazpress.com)

C'est la toute première fois que la commune portoise accueille ce festival de musique. "Liberté, créativité, partage, et métissage… le Jazz est le reflet de l’improvisation, de l’énergie et de la vitalité', a déclaré Olivier Hoarau, maire du Port.

"Jazz Dann Port est né de la volonté d’offrir aux Portois.es et à tous les Réunionnais l’expérience d’un événement musical d’envergure qui associe l’exigence artistique à l’accessibilité et à la convivialité", indique la mairie.

" Un festival de musiques plurielles et universelles à l’image de la multi culturalité de la population réunionnaise."

Lire aussi - Première édition en août du festival Jazz dann Port

- Six scènes, 20 concerts -

Au programme de ces quatre jours de fête, un village restauration et animations, six scènes, 20 concerts.

Des concerts gratuits ou à des tarifs modérés seront proposés aux Réunionnais.

Yemi Alade (Nigeria), Melody Gardot (USA), Pix - L (Réunion), Richard Bona(USA/Cameroun) sont parmi les premiers noms d’artistes dévoilés.

Au cœur de la ville plusieurs scènes : Place des Cheminots (Gransen), La Friche (Scène Friche), le Square Pierre Sémard (Scène BANIAN). Fanfares New Orléans en déambulation et concerts "off" rue François de Mahy (Scène Sunset), des concerts en soirée au Kabardock en clôture et jam sessions quotidiennes (Scène Kargo et KF Concert ) complèteront la programmation.

Pour faciliter le stationnement, des espaces de parkings seront aménagés et des navettes seront mises en place pour amener les festivaliers sur site.

Retrouvez tous les détails sur : www.jazzdannport.re et sur la Page Facebook Jazz Dann Port



www.imazpress.com/redac@ipreunion.com