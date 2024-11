"Le plan de rattrapage sera déployé" affirme la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq

Depuis ce vendredi 29 novembre 2024, Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap, est en déplacement à La Réunion. Une visite officielle qui s'achève ce samedi. L'occasion, selon le Gouvernement, de "rappeler l’engagement en faveur des personnes en situation de handicap" et de détailler les mesures mises en œuvre sur l’île. (Photo : Département)

Dans un contexte de restrictions budgétaires, la ministre a tenu à rassurer sur les priorités de l’État. "Le budget consacré au handicap est un des rares budgets […] sur lesquels il n’y aura pas de baisse. Au contraire, quelques hausses sont prévues", a-t-elle déclaré.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du plan "50 000 solutions", annoncé par le Président de la République.

- Le plan de rattrapage pour La Réunion confirmé -

Lors d’une rencontre au Foyer d’accueil occupationnel (FAO) Arc-en-Ciel, au Tampon, la ministre a affirmé "l’engagement de l’État" à mettre en œuvre un plan de rattrapage médico-social pour La Réunion. "Le plan de rattrapage sera déployé", a-t-elle assuré.

Ce projet, élaboré avec le Département, prévoit notamment de doubler, de 2000 à 4000, le nombre de places dans les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et en situation de handicap.

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, a rappelé que cet engagement repose sur des accords signés en 2022 et 2023 avec les ministres successifs en charge du handicap.

Il s’est dit rassuré par les annonces ministérielles : "L’État reste mobilisé ; au Département, nous le sommes aussi."

- Une innovation pour l’inclusion : le FAO hors les murs -

Au Tampon, la ministre et Cyrille Melchior ont également mis en avant un "dispositif innovant" : le Foyer d’accueil occupationnel hors les murs (FAO HLM).

Lancé en 2021 par l’ADAPEI et le Département, ce projet pilote propose un accompagnement individualisé pour personnes en journée, qui participent à des activités au sein de structures ordinaires, comme des associations ou des commerces locaux.

L’objectif est de favoriser l’autonomie, l’inclusion et la citoyenneté des bénéficiaires. Les bilans de 2023 et 2024 sont jugés "encourageants, avec une satisfaction croissante des usagers et une augmentation des demandes", selon le Département.

- Un "moment festif" pour la Charte Romain Jacob -

Après sa visite au Tampon, Charlotte Parmentier-Lecocq s’est rendue à Saint-Paul pour célébrer le 10e anniversaire de la Charte Romain Jacob.

Cet événement, marqué par des animations festives, a permis de réunir bénéficiaires, familles, élus et personnalités locales autour d’un moment de convivialité.

- Un engagement sous surveillance -

Cette visite a également permis de dresser un état des lieux des actions menées à La Réunion en faveur des personnes en situation de handicap. Les acteurs locaux, tout en saluant les annonces de la ministre, n'ont désormais plus qu'à attendre que les engagements pris se traduisent rapidement en mesures concrètes.

