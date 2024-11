Handicap : la ministre déléguée Charlotte Parmentier-Lecocq auprès des acteurs de santé

Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre chargée des personnes en situation de handicap est actuellement en visite à La Réunion et pour deux jours. Cette visite est l’occasion de mettre en lumière les initiatives locales en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap et de renforcer le dialogue avec les acteurs éducatifs, médico-sociaux et institutionnels de l’île (Photos : rb/www.imazpress.com)

Ce vendredi 29 novembre, la ministre a visité des structures éducatives et médico-sociales pour échanger avec les équipes et valoriser les projets qui favorisent l’inclusion dans l’éducation et la société.

"Ce que je retiens, c'est l'énergie très forte de La Réunion", confie la ministre. "Principalement du Département, mais aussi des associations, des professionnels de santé, de l'éducation nationale."

- La Réunion, "une société inclusive" pour la ministre -

"Il y a une envie de créer une société inclusive", dit-elle.

"De nombreux projets foisonnent et ces projets nous sommes en capacité de venir les soutenir et apporter les moyens pour avoir des solutions", explique Charlotte Parmentier-Lecocq.

La ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap souhaite également faire un bilan sur la question d'accès à la santé et aux soins des personnes en situation de handicap. "On souhaite faire un bilan et se projeter sur ce qu'il reste à faire", dit-elle, évoquant déjà les solutions proposée à La Réunion, comme "un camion équipé d'un fauteuil de dentiste qui se rend dans les établissements médico-sociaux pour les soins". Écoutez.

- La ministre présente pour célébrer les 10 ans de la charte Romain Jacob -

Sa présence a permis de clôturer la journée des 10 ans de la Charte Romain Jacob.

Une charte importante pour Pascal Jacob, fondateur de l'association Handidactique.

"Je suis fier du travail que font les personnes avec leurs accompagnants, leurs soignants qui ont mis du coeur à l'ouvrage pour que les personnes vivants avec un handicap soient mieux soignées et pour cela, la charte est un guide", souligne-t-il. Écoutez.

Sa présence a permis de clôturer la journée des 10 ans de la Charte Romain Jacob.

Lire aussi - Deux journées festives pour le 10ème anniversaire de la Charte Romain Jacob

- La ministre auprès des acteurs locaux impliqués dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap -

Ce samedi 30 novembre, Charlotte Parmentier-Lecocq se rendra auprès des acteurs locaux impliqués dans l’accompagnement des adultes en situation de handicap et dans le développement de services inclusifs.

Elle participera ensuite à un moment festif organisé autour des 10 ans de la Charte Romain Jacob avant de conclure son déplacement par une séquence dédiée au Téléthon, afin de soutenir la mobilisation en faveur de la recherche et des maladies rares.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com