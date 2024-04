Aïd el-Fitr : bonne fête à toutes les Musulmanes et à tous les Musulmans de La Réunion

Ce mardi soir 9 avril 2024, les Musulmans de La Réunion ont observé le ciel avec la plus grande attention. Sous le ciel voilé, la lune n'a pas été observée. C'est donc ce jeudi 11 avril 2024 que les musulmans fidèles mettent fin à un mois de jeûne. Une grande prière est organisée au Vélodrome de Saint-Denis. La mairie, Ericka Bareigts, est présente. L'Aïd el-Fitr marque en effet la fin du mois sacré du Ramadan et le début d'un nouveau mois dans le calendrier islamique (Photos : sly/www.imazpress.com)

Qui dit événement religieux dit prière. Appelée la "Salat al-Eid", elle peut être collective et a lieu en début de matinée dans une mosquée ou en extérieur dans un espace dédié, le "musalla".

À La Réunion, comme tous les ans, c'est au Vélodrome de Saint-Denis que cette vaste prière a lieu, rassemblant des milliers de fidèles.

Ericka Bareigts, maire de la commune, est également venue pour partager ce moment de communion.

Lire aussi - La lune n'a pas été observée, l'Aïd el-Fitr aura lieu jeudi

- Une fête du partage -

Pour les Musulman.e.s, l’Aïd el-Fitr est avant tout une fête de partage et de solidarité. C’est aussi et surtout une journée importante sur le plan spirituel puisqu’elle permet de revenir sur le mois de jeûne, de faire le point sur les bonnes ou les mauvaises actions accomplies.

Cette année à La Réunion le ramadan a débuté le 12 mars. Pendant ce mois saint de la religion musulmane, les fidèles ont jeûné de l'aube jusqu'au crépuscule.

Le ramadan est l'un des cinq piliers de l'Islam au même titre que la croyance en un seul Dieu et en son prophète Mohamed, les cinq prières quotidiennes, le pélérinage à la Mecque (pour celles et ceux qui en ont les mpyens) et la pratique de l'aumône.

Aïd moubarak (bonne fête) à toutes les Musulmanes et à tous les Musulmans de La Réunion

Lire aussi - Un mois de jeûne et de partage : les musulmans de La Réunion débutent le Ramadan

Lire aussi - La ville de Saint-Leu organise un village de l'Eïd

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com