La Région fête ses 40 ans : Carole Delga, présidente des Régions de France, reçue par Huguette Bello

Ce jeudi 27 avril 2023, Huguette Bello a reçu Carole Delga, présidente de l'association Régions de France et de la Région Occitanie. Sa visite s'inscrit dans le cadre de l'anniversaire des premières élections au suffrage universel pour élire les conseillers régionaux des régions d'Outre-mer. Elle mettra à profit ce déplacement pour rencontrer les habitants, commerçants, acteurs économiques, agricoles, touristiques et culturels du territoire, afin d’enrichir les propositions de l'association Régions de France en faveur de la différenciation territoriale, de la décentralisation régionale et d’une plus grande autonomie des Régions d’Outre-mer dans la République. Plus d'informations à venir. (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Ce déplacement sera l’occasion pour moi, et pour l’association Régions de France, de travailler la question de la différenciation et de proposer ensuite, dans le cadre de la réforme institutionnelle annoncée par le Président de la République, une nouvelle organisation de la France, tenant réellement compte de la spécificité des Outre-mer" a déclaré Carole Delga, en amont de son arrivée à La Réunion.

Après sa visite à l'hôtel de Région, la Présidente de la Région Occitanie rencontrera Ericka Bareigts à 17h30 au sein de la mairie de Saint-Denis.

Lire aussi : La Région Réunion va souffler ses 40 bougies

www.imazpress.com redac@ipreunion.com