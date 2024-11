Charte Romain Jacob : 10 années pour améliorer la vie des personnes vivant avec un handicap

Cette année 2024, la Charte Romain Jacob fête ses 10 ans. C'est en 2022 que la charte éthique d'accès aux soins des personnes en situation de handicap a été signé avec le Département. Depuis, plusieurs associations et communes ont joint cette action. À l'occasion des 10 ans – et en partenariat avec le Département – l'association Handidactique organise plusieurs manifestations.

Rédigée par et pour des personnes vivant avec un handicap, la Charte Romain Jacob repose sur 12 pistes d’amélioration de l’accès aux soins pour les personnes vivant avec un handicap.

Approuvée par de nombreux signataires, de la Présidence de la République aux organisations du soin et de l’accompagnement, cette charte s’inscrit dans les orientations des politiques publiques en faveur de l’insertion sociale et de la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap.

- 10 années au service des personne en situation de handicap -

Pascal Jacob a fondé l’association Handidactique en 2013, avec pour objectif l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap et de ceux interagissant avec elles.

La charte Romain Jacob comporte aujourd’hui plus de 2.700 signataires en France, 5.000 dans le monde, et se définit comme un véritable guide éthique de l’accès aux soins des personnes vivant avec un handicap.

Le baromètre Handifaction évalue le niveau d’application de la charte et est intégré à l’assurance maladie depuis 2021

"C’est en 2013, lors de la réalisation d’un reportage portant sur la peur du handicap que j’ai rencontré Chantal de Singly. Ensemble, nous avons fait le constat que les différents acteurs du handicap à la Réunion ne se connaissaient pas, ne se comprenaient pas et ne savaient pas s’entraider", souligne Pascal Jacob, président de l'association.

"Nous avons construit avec eux un guide éthique de l’accès à la santé des personnes en situation de handicap. Ce texte a été écrit par les personnes vivant avec un handicap et pour ces personnes."

- Romain Jacob – les douze points de la charte -

La charte Romain Jacob a été rédigée en 2014 par les représentants des personnes handicapées ainsi que les acteurs des secteurs du soin, hospitaliers, médico-sociaux, ambulatoires français, conformément aux rapports sur l’accès au soin et à la santé remis par Pascal Jacob à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Marie-Arlette Carlotti, alors ministre déléguée aux Personnes handicapées et à la Lutte contre l’exclusion, le 6 juin 2013 à Garches, et conformément à la Conférence interministérielle sur le handicap (CIH) et aux priorités fixées par les ARS.

Cette charte a pour but de fédérer l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux autour de l’amélioration de l’accès aux soins et à la santé des personnes handicapées. Elle comporte aujourd’hui 7.000 signataires répartis entre la France et l’international (États-Unis, Canada, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Portugal, Algérie, Liban, Maroc, Tunisie, Égypte, Île Maurice).

- Au programme des 10 ans de la Charte Romain Jacob -

Vendredi 29 novembre - Jardin de l'État

9 heure - ouverture / accueil des invités et du public

9h30 - discours d'ouverture

- Une grande réussite des réunionnais (M. Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental de La Réunion, membre du comité national Charte Romain Jacob, représentant les départements sur le plan national)

- Réunir les talents de tous pour réussir (M. le Préfet de La Réunion)

- Les chemins du progrès (M. Gérard Cotellon, Directeur Général de l’ARS de La Réunion)

- Bravo (M. Pascal Jacob, Coprésident du Conseil National de la Charte Romain Jacob et Président de Handidactique, M. Christian Bonneau et M. Jerry Gauvin, Délégation Régionale du comité Charte Romain Jacob)

10h40 - conférences

- Introduction (Mme Chantal De Singly, Ex-Directrice Générale de l’ARS Océan Indien

- Une vie au bord de l’impossible (Mme Noémie Nauleau, Conseillère technique de l’autonomie ARS Pays de Loire, Secrétaire générale de Handidactique)

- Échanges avec la salle

11h40 - Table ronde

- L’accès à la santé des personnes vivant avec un handicap à la Réunion : retour sur 10 ans d’engagement des acteurs locaux (M. Étienne Billot, M. Christian Bonneau, M. Deva Radakihenin, M. Jerry Gauvin)

L’avancée régionale : les résultats du baromètre de Handifaction

- Témoignages des personnes concernées

- Les soins de ville (Dr Vanessa Palma, Médecin Généraliste)

- Un parcours conjugué de tous (Mme Vesna Virijevic, Directrice nationale du déploiement de la charte Romain Jacob et le Pr Emmanuel Touze, Conseiller médical, enseignement supérieur et recherche - Ministère de la Santé et de l’accès aux soins)

13h40 - retour d'expériences

- Thématique sur le handicap (Pr Bérénice Roy-Doray, Doyenne de l’UFR de Santé, Université de La Réunion)

- La vraie vie (M. Daniel et Mme Clémence Moreau, Entreprise Royal Bourbon, M. J François Dufrenes, Président de l’association Vivre et Travailler Autrement, ancien Directeur Dénéral du groupe Andros et M. Samuel Mondia représentant les jeunes en inclusion, vivant avec un handicap TSA)

- L’accès aux soins d’urgences et aux consultations hospitalières (Dr Rachid Dekkak, Urgentiste, Président CM GHT et vice-président de la CME du CHOR, Mme Gwladys Laravine, Cadre de pôle et référente handicap du CHOR, Mme Caroline Roselli, Directrice de pôle adultes ouest APAJH)

- Accès aux soins des enfants de l’ASE (Dr Fernande Donz-Fontaine , Conseil Départemental)

- Aller vers (M. Pascal Allard, Directeur de l’association Balise Psy)

- Les soins à domicile (Mme Cécile Ropero, Responsable Stratégie & Développement de l’ASDR et M. Jean Hugues Grondin, Président Directeur Général de la SCOPAD)

- Voir plus loin et plus longtemps (Dr François Rahmani, Ophtalmologue, Directeur du Centre HORUS, Dr Frédéric Vassas, Représentant du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins & l’Union Régionale des Médecins Libéraux de La Réunion)

- Dialyse et Handicap (Mme Jeanne Loyher, Directrice Générale des Sociétés de Dialyse Réunion/Mayotte/ Darkar/Guyane et d’ENOVA, membre permanent de la commission de certification établissements de santé HAS)

- L’accès à la santé mentale & Addictions (Dr Gérard D’Abbadie, Psychiatre, Président du groupe les Flamboyants et M. Laurent Chassagne, Directeur Réseau Oté!)

- L’accès à la santé : point de vue du CHU (M. Lionel Calenge, Directeur Général du CHU de La Réunion et du Groupe Hospitalier Est Réunion)

- Quid du secteur médico-social (Mme Emmanuelle Tergemina, Directrice Générale de l’association Claire-Joie et Mr Haroun Kherchiche, Directeur de l’IME Henri Vergoz de l’ASFA)

- Témoignages des personnes vivant avec un handicap

15h40 - intervention des ministres



- Vidéo de Mme Geneviève Darrieussecq, Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins (présentation par M. Gérard Cotellon, Directeur Général de l’ARS de La Réunion)

- Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap

16H40 - clotûre de la journée

- M. Cyrille Melchior, membre du comité national Charte Romain Jacob, représentant les départements sur le plan national, Président du Conseil Départemental

- M. Pascal Jacob, Coprésident du Conseil National de la Charte Romain Jacob et Président de Handidactique



• Espaces d’échanges conviviaux et de rencontres avec tous les acteurs de la santé, que ce soit dans le domaine du social, médico-social, sanitaire, associatif, institutionnels et des dispositifs «angles morts».

• Animation musicale, défilé de mode, handidanse, sensibilisation au sport santé et handisport.

• Présentation de caravanes : l’aller vers

Samedi 30 novembre - Village Corail de l'Hermitage

8 heures - accueil du public

8h45 - Relaxation et bien-être pour lancer la journée - Yoga ou Tai-Chi

9h-12h / 14h-17h30 - animation et ateliers



- Pétanque

- Tir au panier

- Fléchettes

- Cécifoot

- Boccia

- Tatouage

- Jeux de cartes

- Jeu de dominos

- Molkki

- Jeu de fer à cheval

- Lancé de vortex

