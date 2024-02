Cilaos : la Chambre de commerce et d'industrie rencontre les entreprises

Apres Belal, Candice et les fortes pluies

Suite aux récentes intempéries et fermetures de la RN5, l'activité économique du cirque a tourné au ralenti. Pierrick Robert, président de la CCI Réunion, "a décidé de se rendre à Cilaos ce lundi 5 février, accompagné de sa délégation composée d'élus et d'agents de la CCI, pour apporter aide et soutien aux entreprises du cirque", ajoute la chambre consulaire dans le post que nous publions ci-dessous (Photo rb/www.imazpress.com )

Lire aussi - Entre coupures et fermetures de route… Cilaos peine à remonter la pente