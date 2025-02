Saint-Pierre: la mairie s’oppose à l’implantation d’un centre commercial à la Zac Canabady

Face à la mobilisation des commerçants du centre-ville, la mairie de Saint-Pierre a annoncé son opposition au projet d’implantation d’une nouvelle surface commerciale de 6.000 m² à la Zac Canabady. Un positionnement qui intervient après une réunion avec l’Association des commerçants qui a eu lieu ce lundi 24 février 2025 avec le maire Michel Fontaine. (Photos : www.imazpress.com)

La semaine passée, l’Association des commerçants du centre-ville de Saint-Pierre avait alerté les autorités sur les conséquences de l’implantation d’un nouveau centre commercial en périphérie.

Dans une tribune, elle exprimait ses craintes quant à une baisse de la fréquentation en centre-ville et un affaiblissement du commerce de proximité. L’association demandait ainsi un refus du projet par la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).

- Une rencontre décisive en mairie -

Ce lundi 24 février, le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, a reçu les commerçants pour échanger sur le sujet. À l’issue de cette rencontre, il a confirmé que la municipalité ne soutiendrait pas ce projet.

"Je comprends l’inquiétude des commerçants. Aujourd’hui, ils ont besoin de souffler et de se renforcer. Nous mettrons donc fin à l’avis favorable pour l’installation d’une grande surface supplémentaire", a-t-il déclaré. Écoutez :

- Un enjeu pour le commerce local -

Selon les commerçants, le centre-ville de Saint-Pierre fait déjà face à des difficultés, notamment en matière de stationnement et d’accessibilité.

L’ouverture d’un centre commercial en périphérie risquerait d’aggraver la situation en détournant une partie de la clientèle.

Aujourd'hui, en centre-ville, on a d'énormes problèmes de stationnement, même pour rentrer en ville de Saint-Pierre, cela devient de plus en plus compliqué. Donc si l'on rajoute encore un centre commercial, on ne va plus s'en sortir", confie un représentant des commerçants. Regardez :

Avec cette prise de position, la mairie entend privilégier le renforcement du tissu commercial en centre-ville. Reste désormais à voir si la CDAC suivra cette orientation et si le projet sera définitivement abandonné.

En effet, la composition de la CDAC est mixte : 6 membres permanents (nommés par arrêté préfectoral) et 5 membres nommés en fonction des projets. La mairie de Saint-Pierre ne dispose que d'une voix au sein de la CDAC.



pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com