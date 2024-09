Les Musées régionaux dévoilent leur programmation pour la fin de l'année

La 41ème édition des Journées européennes du Patrimoine, qui se tient ce week-end du 21 et 22 septembre 2024, donne le coup d’envoi de la seconde partie de saison pour les établissements de la Réunion des Musées Régionaux. Au programme de ces prochains mois, des rendez-vous artistiques, culturels et scientifiques qui vont rythmer la Cité du Volcan, le Musée Stella Matutina, Kélonia ou encore le musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien (Photo www.imazpress.com).

Rencontres scientifiques, spectacles et concerts sont au cœur de notre programmation vivante. De très belles propositions qui raviront petits et grands, à partager sans modération.

- Au programme de septembre -

Vendredi 20 et Dimanche 22 septembre - Kélonia

Tout au long de l’année, l’équipe de Kélonia anime des stands de sensibilisation à l’environnement marin et à sa préservation.

Le 20/09 au siège du Grand Port Maritime de La Réunion : Journée de célébration du patrimoine marin. Plongée virtuelle avec les tortues marines sur la station de nettoyage de la passe de l’Ermitage, approche respectueuse des tortues, programme de photo-identification.

Le 22/09 sur la plage du Four à Chaux à St Leu : World Cleanup Day avec l’Office de Tourisme de l’Ouest / Semaine Européenne du Développement Durable. Tout public - Gratuit sans réservation

Samedi 21 septembre - 14h30 - Cité du Volcan

Mesurer la viscosité de la lave lors d’une éruption. Conférence animée par Oryaëlle Chevrel, chercheuse en volcanologie, chargée de recherche, IRD ; affiliation : LMV-UCA, OVPF-IPGP, UB.

Tout public - Gratuit sans réservation

Samedi 28 septembre à 8h15 - Cité du Volcan

Circuit découverte de la Cité du Volcan à la route du Volcan en bus pour une découverte des secrets du Volcan avec arrêts com- mentés. C’est accompagné de médiateurs que vous partirez à la rencontre de ce patrimoine naturel et historique remarquable.

Tout public - adulte : 60€ / enfant : 50€ sur réservation

- Au programme du mois d'octobre -

Vendredi 4 octobre - Musée Stella Matutina - Kaf Maron en concert

La langue créole résonne à travers le maloya fusion de Kaf Maron. Le chanteur exprime avec force, fraîcheur et habileté son profond attachement à la nature et à ses racines. Avec Santyé Lamour se déploie une invitation à s’assumer, à s’accepter, à aimer vraiment ce que l’on est devenu.

Tout public - Tarif : 16€ - En vente sur monticket.re

Samedi 5 octobre - Kélonia - Moana la Sirène

Venez assister au spectacle merveilleux de la Sirène Moana ! Elle vous racontera un conte des océans et ira ensuite nager avec ses amis les tortues ! Vous pourrez enfin faire des photos avec elle, et profiter de la visite de Kélonia.

Tout public - Tarif : 10€ à partir de 4 ans. Sur réservation

Du 4 au 11 octobre - Cité du Volcan - Fête de la Science

34ème édition de la Fête de la Science. Le service culturel se joint au service scientifique pour mettre en place diverses animations à destination de tout public et en particulier des scolaires (ateliers, conférence, visites thématiques, sorties terrain, etc...)

A noter : Kélonia interviendra les 10 et 11 octobre à la Cité du Volcan avec un atelier découverte sur les migrations des tortues. Comment ces grandes voyageuses naviguent-elles à travers l’océan, et quelles sont les outils à notre disposition pour étudier ces déplacements ?

Tout public - animations gratuites après acquittement du ticket d’entrée au musée

Dimanche 6 octobre de 9h30 à 17 heures - Cité du Volcan

Un rendez-vous des passionnés et des curieux du ciel, de la communauté astronomique, professionnelle et amateur. Avec au programme : des mini-conférences, des ateliers, tables- rondes, des démonstrations pour satisfaire la curiosité d’un large public. Un évènement qui donne à découvrir une galerie marchande consacrée à l’astronomie, et valorise par des expositions, des présentations, la contribution des acteurs scentifiques et industriels dans le développement de nos connaissances.

Tout public - animations gratuites après acquittement du ticket d’entrée au musée

Dimanche 6 octobre de 9h30 à 17 heures - Madoi

A l’occasion de la fête du café, le MADOI vous invite à découvrir l’univers du café à travers une série d’activités. Cet événement

est l’occasion de plonger dans l’histoire, la culture et les secrets de transformation de cette boisson emblématique.

Tout public.

Samedi 12 octobre 14 heures - Cité du Volcan

Points sur l’avancée des connaissances scientifiques de l’éruption du Fani Maoré et son contexte à Mayotte. Conférence animée par Lise Retailleau, chercheuse en sismologie, OVPF-IPGP et Aline Peltier, directrice de l’Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise, OVPF-IPGP.

+ Projection/débat du film Le mystérieux volcan du Moyen Âge, en présence de son réalisateur Pascal Guerin,réalisateur de films scientifiques. En Partenariat avec Sciences Réunion.

Tout public - Gratuit sans réservation

Samedi 12 octobre de 18 heures à 22 heures - Cité du Volcan

Observation du ciel et astrophotographie, sphère céleste et télescope d’Unistellar, visite du musée, ateliers pour les enfants sur le thème. A 20h30 : Conférence sur les comètes ; restauration rapide sur place

Tout public - Tarifs : 15€ / 12€ - En vente sur monticket.re

Du 12 au 24 octobre de 9h30 à 12h - Cité du Volcan

Chasse au Trésor, Fabrication d’un sac à partir de tissus recyclés et customisation, Fabrique ton volcan en éruption, Je customise mon vanne etc...

12€/enfant/atelier (matériels et goûter inclus)

Vendredi 18 octobre - 15 heures - Cité du Volcan

Spectacle ponctué de chansons françaises aux influences des musiques du monde, composées par la chanteuse et musi- cienne Ziia et mises en scène par le comédien et chanteur Ti- touan De lait.

A partir de 7 ans. Gratuit sur réservation. Représentation dans le cadre du dispositif Guétali

Samedi 19 octobre - 14h30 - Cité du Volcan

Le Piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus instrumentés au monde : réseaux de mesures, transmission des données, capteurs et portails de données en ligne. Conférence animée par Christophe Brunet, co-responsable technique, OVPF-IPGP et Patrice Boissier, ingénieur d’études, OVPF-IPGP.

Tout public - Gratuit sans réservation

Jeudi 24 octobre - Madoi - 17h30

L’aventure des compagnies des Indes. Conférence inédite avant l’ouverture de l’exposition, animée par Géraldine Guérin, conférencière et enseignante indépendante en histoire de l’art.

Tout public - Gratuit

Samedi 26 octobre de 9h30 à 17 heures

Au programme : animations et ateliers autour de la thématique "mythes et légendes autour du volcan", spectacle de cirque.

Tout public - Gratuit pour les personnes déguisées.

Sinon tarifs habituels : adulte = 9€ / enfant 4-12 ans = 6€ / gratuit pour les moins de 4ans

- Au programme de novembre -

Samedi 2 novembre - Kélonia - Moana la Sirène

Venez assister au spectacle merveilleux de la Sirène Moana ! Elle vous racontera un conte des océans et ira ensuite nager avec ses amis les tortues ! Vous pourrez enfin faire des photos avec elle, et profiter de la visite de Kélonia.

Tout public - Tarif : 10€ à partir de 4 ans. Sur réservation

Vendredi 8 novembre à 20 heures - Stella Matutina - Domoun

Sergio Grondin et la Cie Karanbolaz reviennent avec un nouveau projet d’exploration documentaire autour des traumas de la séparation et de ce qui fait réparation. Fruit d’un important travail de collecte, ce spectacle raconte des enfances réunionnaises perdues en liant deux tragédies, deux injustices : celle du scandale des enfants de la Creuse et celle de sa propre famille. Quand la déportation de plus de deux mille enfants percute une douleur personnelle, intime.

Tout public - Tarif : 20€ - En vente sur monticket.re

Vendredi 15 novembre à 20 heures - Stella Matutina - Sibu Manaï -

Dans ses chansons, elle explore les mélodies et les thèmes de la soul et du maloya. Son identité sonore oscille entre pop-soul, électro-funk et musique réunionnaise.

Tout public - Gratuit sans réservation. Représentation dans le cadre du dispositif Guétali.

Samedi 16 novembre - 14h30 - Cité du Volcan

Histoires d’Hommes et de volcans. Conférence animée par Nicolas Villeneuve, Maître de conférences au département de géographie et au Laboratoire GéoSciences Réunion, Université de La Réunion, CREGUR-LGSR.

Tout public - Gratuit sans réservation

Samedi 23 novembre à 8h15 - Cité du Volcan

Circuit découverte de la Cité du Volcan à la route du Volcan en bus pour une découverte des secrets du Volcan avec arrêts com- mentés. C’est accompagné de médiateurs que vous partirez à la rencontre de ce patrimoine naturel et historique remarquable.

Tout public - adulte = 60€ / enfant = 50€ sur réservation

Dimanche 24 novembre à 15 heures - Cité du Volcan - Bastèr

Qui n’a pas rêvé de revivre la magie des célèbres morceaux de Baster ? Depuis son 40ème anniversaire (2023), le groupe se produit aux quatre coins de La Réunion, laissant résonner ses plus beaux succès et partageant cet amour puissant de la mu- sique, comme une ode aux fêtes populaires lontan.

A partir de 4 ans / 8€ concert seul / 12€ concert + visite

En vente sur monticket.re

Jeudi 28 novembre - 17h30 - Madoi

Le commerce et la consommation de la céramique chinoise dans l’océan Indien (9e – 16e siècle). Conférence animée par ZHAO

Bing, chercheuse au CNRS. Tout public - Gratuit

Vendredi 29 novembre - Madoi

À partir de novembre, comme à l’accoutumée, le MADOI vous invite les derniers vendredis du mois à vivre une expérience unique qui mêle découvertes culturelles/artistiques, convivialité et divertissement autour du thème de l’exposition du moment.

Tout public - 25€ par personne

Samedi 30 novembre - Cité du Volcan

Projection/débat du film La Réunion, un volcan dans la mer (45min). En présence de son réalisateur Alain Gérente. Il s’agit du dernier film réalisé par ce cinéaste spécialiste du volcan du

Piton de la Fournaise. Tout public - Gratuit sans réservation

- Et enfin décembre -

Dimanche 1er décembre - Cité du Volcan

Spectacle de la compagnie Circus Nout Péï. Nos deux person- nages se retrouvent au même rendez-vous, au même moment !

Forcément les choses vont se compliquer et nos héros vont ta- cher de s’en sortir ! Ce spectacle est construit autour d’exploits circassiens et clownesques, avec de la manipulation de cha- peaux et de chaises et bien d’autres choses…

Tout public / 8€ spectacle seul / 12€ spectacle + visite

En vente sur monticket.re

Jeudi 5 décembre - Madoi

Le commerce privé de la céramique à propos de l’épave de Brunei et sa cargaison de céramique de Chine et d’Asie du sud-est (début 16e siècle). Conférence animée par ZHAO Bing, chercheuse au

CNRS. Tout public - Gratuit

Samedi 7 décembre - Kélonia

Venez assister au spectacle merveilleux de la Sirène Moana ! Elle vous racontera un conte des océans et ira ensuite nager avec ses amis les tortues ! Vous pourrez enfin faire des photos avec elle, et profiter de la visite de Kélonia.

Tout public - Tarif : 10€ à partir de 4 ans. Sur réservation

Samedi 7 et dimanche 8 décembre - Stella Matutina

Rendez-vous pour un week-end spécial Voyaz dann tan lontan au Musée Stella Matutina. De quoi célébrer les mémoires et les pratiques vivantes sous forme de spectacles, ateliers, démonstrations, visites, dégustations et tables rondes durant deux jours. Sans oubllier les plateaux artistiques gratuits et en plein air avec ARNO BAZIN + BAL TAPOK le samedi, et ZANMARI BARÉ le dimanche.

Tout public - Pendant ces 2 jours la visite du musée est autarif exceptionnel de 6€ - Concerts gratuits

De septembre à décembre, les Musées régionaux dévoilerons notamment trois expositions inédites : Reptiles de La Réunion en octobre à Kélonia, Le voyage de la porcelaine en novembre au MADOI et Cavernes Volcan en décembre à la Cité du Volcan.

Du côté des tarifs, veuillez noter une nouveauté de taille : le tarif réduit s’étend désormais aux visiteurs de plus de 65 ans, aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires du RSA. Une mesure forte qui vise à rendre nos musées encore plus accessibles, à toutes et à tous.

