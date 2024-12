Coupe de France 2024 : Saint-Denis FC arrache la victoire à l'USSA Vertou

Le dimanche 1er décembre 2024, un match a opposé Saint-Denis FC face à l'USSA Vertou pour le huitième tour de la coupe de France. L'équipe locale de Saint-Denis FC a remporté la victoire face à une équipe venant de l'hexagone. La ville de Saint-Denis a tenu alors à féliciter l'équipe victorieuse. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Sous un soleil de plomb et dans une ambiance à couper le souffle, le Saint-Denis FC a marqué l'histoire en s'imposant face à l'USSA Vertou. Après un match serré, tout s’est joué lors des tirs au but. Et quelle conclusion. Une panenka pleine d'audace et de maîtrise, digne de celle de Zizou en 2006, a offert la victoire à nos champions.

Un moment inoubliable pour Saint-Denis et une fierté immense pour toute La Réunion. Allez les Jaunes et Verts, cap sur les 32ème de finale