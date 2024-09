Saint-Paul prévoit la construction de 3.000 logements sociaux d'ici 2025

Le 12 septembre 2024, l'Union sociale pour l'habitat (USH) a annoncé que 2,7 millions de ménages enregistrés en France étaient en attente d'un logement social. Dans un communiqué publié ce lundi 16 septembre, la commune de Saint-Paul a tenu à réagir, tenant à rappeler "son engagement total pour répondre à cette situation", prévoyant de livrer près de 3.000 logements sociaux d'ici 2025 pour les familles réunionnaises. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : www.imazpress.com)

"Face à cette urgence, la ville de Saint-Paul a pris des mesures fortes. Nous avons lancé un programme ambitieux de relance de l’aménagement urbain, avec pour objectif prioritaire de répondre aux besoins criants en matière de logements sociaux", indique la commune.

Ce sont notamment 2019 logements que la ville prévoit de livrer sur le périmètre de la ZAC Renaissance 3 et 760 logements sociaux qui sont prévus d'ici 2025.

En ce sens, la signature du Contrat de Mixité Sociale (CMS) "marque un tournant dans notre stratégie de développement : ce contrat nous permet de conjuguer diversité sociale et amélioration des conditions de vie pour tous".

En outre, "la labellisation de notre territoire reconnu comme "Territoire Engagé pour le Logement", au début de cette année, témoigne de notre détermination à mobiliser tous les leviers possibles. Nous travaillons main dans la main avec les bailleurs sociaux, les partenaires institutionnels et l’État pour accélérer la construction de logements accessibles à tous et assurer une offre adaptée aux besoins de nos familles", ajoute la municipalité.

- Une réponse concrète et volontariste -

Face à l’ampleur dramatique de la crise du logement social, mise en lumière par les récents chiffres publiés par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), la ville de Saint-Paul "tient à rappeler son engagement total pour répondre à cette situation préoccupante".

Avec 2,7 millions de demandeurs de logement social en France, dont 1,8 million de foyers en attente d’un premier logement, cette crise touche particulièrement les familles réunionnaises.

"Depuis le début de notre mandat, nous alertons sur la gravité de la situation. À Saint-Paul, le manque de logements sociaux pèse lourdement sur de nombreuses familles."

"Nous sommes pleinement conscients des conséquences directes sur la dignité et la qualité de vie de nos concitoyens : précarité accrue, insécurité résidentielle, et difficultés d’insertion sociale et professionnelle."

- Tous les acteurs doivent se mobiliser -

"La crise du logement est une question de dignité sociale", lance le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin. "Il est impératif que chaque acteur concerné prenne la mesure de la gravité de la situation et s’engage à tous les niveaux pour y remédier. Nous appelons ainsi à un sursaut collectif."

"Le gouvernement doit tenir ses engagements financiers pour la rénovation et la construction de logements sociaux, notamment dans les territoires ultramarins, où les besoins sont particulièrement criants."

"La ville de Saint-Paul poursuivra ses efforts avec détermination pour garantir à chaque famille saint-pauloise un logement digne. Parce que chaque toit est un droit, nous continuerons à agir sans relâche, avec tous nos partenaires, pour faire du logement une priorité national", conclut-il.

