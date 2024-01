Décès de Paul Canaguy : Huguette Bello lui rend hommage

Paul Canaguy, grande figure culturelle de La Réunion, est décédé ce lundi 8 janvier 2024. Suite à sa disparition, la présidente de Région, Huguette Bello, a tenu à réagir. Nous relayons son communiqué (Photo : Association Sauvegarde Mémoire Réunionnaise).

"La Réunion vient de perdre un grand Réunionnais, défenseur de la culture réunionnaise et de l’inscription de La Réunion dans son environnement régional, Paul Canaguy. Au nom des conseillers régionaux et en mon nom propre, j’adresse nos sincères condoléances attristées à son épouse Antoinette, à ses enfants et à tous ses proches."

Huguette Bello,

Présidente de la Région Réunion.

