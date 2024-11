Deux journées festives pour le 10ème anniversaire de la Charte Romain Jacob

Ce jeudi 28 novembre 2024, le Département célèbre les 10 ans de la charte Romain Jacob. C’est à La Réunion, en 2014, qu’a vu le jour la charte. Portant le nom du fils regretté de Pascal Jacob, fondateur de l’association Handidactique. Cette charte vise à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap et de celles qui interagissent avec elles. Nous publions le communiqué du Département (Photos : Conseil départemental)

Dix ans après, ce sont plus de 2.700 signataires en France – dont le Président de la République en mai 2016 - et 5.000 dans le monde qui ont signé le document, devenu un véritable guide éthique notamment de l’accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Le baromètre Handifaction, servant à évaluer le niveau d’application de la charte est intégré à l’assurance maladie depuis 2021.

"À La Réunion comme ailleurs, la charte a permis de fédérer tous les talents : collectivités territoriales, organisations sanitaires, médico-social… Avec Romain, nous n’avons été que les postiers de l’énergie nécessaire. De belles initiatives ont vu le jour, la plupart inspirées de ce qui est réalisé à l’étranger ; équipes mobiles d’accès aux soins, handibloc, blabla soins, etc. Nous sommes arrivés à 78% des répondants aux baromètre Handifaction déclarant avoir accès aux soins", a déclaré Pascal Jacob à l’occasion de la présentation du programme de célébration du 10ème anniversaire de la charte à l’hôtel du Département.

- Une politique en faveur du handicap -

En présence de Gérard Cotellon, Directeur de l’ARS, de l’ancienne Directrice de l’ARS Chantal de Singly, de Noémie Naulleau, conseillère technique de l’Autonomie de l’ARS du Pays- de Loire, de la Conseillère départementale Sabrina Tionohoué et d’autres invités, le Président du Département Cyrille Melchior a affirmé qu’en collaboration avec tous les partenaires, "plus que jamais, la collectivité tient à poursuivre la politique volontariste menée en faveur des personnes en situation de handicap, à travers les ambitieux objectifs de rattrapage de l’offre médico-sociale.

Début 2025, est prévue l’adoption du futur schéma départemental d’organisation médico-social à destination des personnes handicapées. Le SDOSMS PH s’inscrit dans la continuité de la stratégie départementale d’évolution de l’offre d’accueil et d’hébergement en faveur des publics vulnérables de 2022 et de la convention Khatabbi, de 2023 signé entre le Conseil Départemental, l’ARS et l’Etat".

- Plusieurs événements prévus pour les 10 ans de la charte -

Pour marquer le 10ème anniversaire de la Charte, les signataires de la Charte, les partenaires institutionnels, les associations, les professionnels de santé, les personnes vivant avec un handicap ainsi que toute la population seront réunis autour d’un événement festif et informatif prévu les 29 et 30 novembre 2024. Conférences et retours d’expériences, projection du film "Un p’tit truc en plus", remises de médailles, et témoignages sont au programme au Jardin de l’Etat. La journée du 29 novembre sera marquée aussi par la présence de Charlotte Parmentier-Lecocq, Ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap.

La deuxième journée sera dédiée à un grand pique-nique partage, agrémenté d’activités sportives, culturelles et musicales au Village Corail à l’Ermitage, et animé par DJ D-Lisha, Baster et Natacha Tortillard.