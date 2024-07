Errance animale : la Casud va doubler ses actions pour lutter contre ce fléau

À La Réunion, il est l'un des fléaux bien connu de tous : l'errance animale. Un fait encore plus évoqué en cette période de vacances scolaires où les gens sortent, se promènent. Ces mêmes gens pour certains qui laissent leurs animaux divaguer. Face à cela, la Casud a annoncé ce mardi 23 juillet au Tampon, doubler ses actions de sensibilisation (Photo : sly/www.imazpress.com)

C'est au Tampon, sur le parcours de santé de la pointe que ce mardi, les représentants de la Casud ont présenté leurs actions pour lutter contre l'errance animale.

"De manière générale, l'errance animale est un fléau et la Casud n'y échappe pas", explique Jacquet Hoarau, président de l'intercommunalité.

"Durant les vacances, nous doublons les actions car il y a plus de personnes qui marchent, qui pique-niquent et notamment sur un site public comme le parcours de santé."

En 2023, 1.359 animaux ont été récupérés par la fourrière de la Casud. 119 ont été transférés vers des associations de protection animale, tandis que 74 ont été récupérés par leurs propriétaires.

- Les chiens sont dehors, mais de nombreux chats aussi -

Mais quand il évoque l'errance animale, le président de la Casud ne vise pas seulement les chiens, il vise également les chats. "Ceux qui errent détruisent l'écosystème."

Des félins qu'évoque également Patrice Thien Ah Koon, maire du Tampon.

"On démarre toujours avec de petits problèmes comme avec le chat du voisin et après vers de gros problèmes qui concernent les pouvoirs publics."

"Des problèmes sanitaires et écologiques car il est plus difficile de contrôler la prolifération des chats." De plus, ces animaux attaquent la biodiversité et notamment les oiseaux", ajoute le maire du Tampon.

- Des actions pour sensibiliser -

Panneaux, flyer… "On mène une campagne pour dire aux usagers de garder leurs chiens et surtout ne pas laisser leurs déchets alimentaires sur place qui pourraient attirer les chiens et créer des meutes", indique Jacquet Hoarau.

Cette communication vise à : informer les habitants de la campagne de stérilisation en cours, informer les administrés des règles et des obligations concernant leurs animaux et les impacts en cas de non-respect de ces règles (morsures, maladies zoonotiques, etc.).

Elles auront également lieu, sous réserve de modifications, et avec les services "animation, brigade verte, médiation de la Casud et communaux

Pour le Tampon :

- Aire de pique nique Belvédère Bois Court + route du volcan

- Parcours de santé ‘’La Pointe’’

- Aire de pique nique 27km (derrière la Citédu Volcan) rue Alfred Picard

- Aire de pique nique Champ de Foire

- Aire de pique nique Tamarhaut

- Départ sentier Notre Dame de la Paix

Pour Saint-Joseph : site Langevin et Vincendo, site de la Caverne des hirondelles

Pour Saint-Philippe : fête du Vacoa du 9 au 18 août, Baril, Puis des Anglais, Cap Méchant

Des actions qui s'ajoutent à celles mises en place tout au long de l'année comme la stérilisation qui a débuté en janvier et prendra fin en septembre.

- Comment responsabiliser les propriétaires ? -

Pour Jacquet Hoarau, "quand on aime les animaux on ne les laisse pas divaguer et si cela n'est pas fait, la Casud passera de la sensibilisation à la répression".

"La difficulté c'est que l'errance animale est liée au fait que les gens ne font pas stériliser leurs animaux", déplore Jean-Luc Mignot, président de la SPA de Sainte-Marie. "Certains sont mal informés et d'autres n'en ont juste rien à faire", lance-t-il.

À La Réunion, "35% des animaux seulement sont identifiés", explique Cécile Squarzoni, présidente de Apeba. De plus "on compte plus de 50 abandons par jours". "L'animal est comme un objet que l'on peut prendre et jeter comme on veut", s'indigne-t-elle.

La loi rappelle d'ailleurs que : "l’abandon d’un animal domestique ou d’un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 3 ans de prison et peut aller jusqu'à 45.000 euros d’amende en cas de blessures involontaires causées par l'animal".

Par ailleurs, "le fait de détenir un chien ou un chat non identifié, né après le 1er janvier 2012, peut être puni d’une amende de 750 euros."

"Ainsi, il est rappelé aux propriétaires de chiens et chats que détenir un animal, c’est en être responsable et cela entraîne des obligations légales qu’il appartient à toutes et tous de respecter : ne pas abandonner son animal, l’identifier, ne pas le laisser divaguer, s’assurer de son bien-être par des conditions de détention, une attention et des soins adaptés", ajoute le préfet, Jérôme Filippini.

