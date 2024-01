Globice : 1.271 baleines ont été observées cette saison, un record pour La Réunion

Et les chiffres sont encore provisoires

1.271 baleines à bosse ont fréquenté la zone de reproduction de La Réunion cette saison. Ce chiffre record a été annoncé par l'association Globice au cours d'une réunion de bilan de la saison Baleines 2023, organisée par le Préfet de La Réunion et la Région Réunion. "Ce chiffre est totalement hors-normes et représente trois fois plus d'individus que la saison précédente, déjà considérée comme record à La Réunion" commente l'association (Photo rb/www.imazpress.com)

"Ce chiffre constitue un plafond maximal d'individus photo-identifiés. Il est sujet à évolution car l'ensemble de données (près de 8.000 photos) n'ont pas encore toutes pu être traitées" note Globice.

L'association précise que "les baleines photo-identifiées ne constituent qu'une part de l'ensemble des baleines fréquentant les côtes de notre île chaque saison".

Malgré les moyens déployés par Globice et en dépit de "l'exceptionnelle participation des Réunionnais au programme de science participative Kodal" beaucoup d'individus "échappent fatalement à notre vigilance" remarque l'association

Selon Globice, depuis "la fin de la chasse industrielle à la baleine dans les années 80, La Réunion s'affirme d'année en année comme un haut lieu d'accouplement et de mise bas pour les baleines à bosse dans l'océan Indien".

"Ce succès de conservation est une chance exceptionnelle pour notre île et impose de redoubler d'efforts pour réduire les menaces qui continuent de peser sur ces animaux emblématiques d'une planète en danger" termine l'association

Lire aussi - Les baleines on les aime, on les admire et surtout on les respecte

Lire aussi-Bonne nouvelle : il y'a beaucoup plus de baleines,mais ( un peu) moins d'infractions

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com