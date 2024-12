Handi’Re : une journée pour aider les personnes qui vivent avec un handicap

Grosse journée sur le front de mer de Saint Paul ce mercredi 4 décembre 2024 : une soixantaine d’acteurs du secteur du handicap attendent un millier de personnes vivant avec un handicap pour des ateliers, conférences et animations (Photos : rb/www.imazpress.com)

​Ce mercredi, la place du marché forain à Saint-Paul est couverte de tentes. Pas de bazardiers sous le soleil, mais une soixantaine d’acteurs du handicap sur toute l’île, rassemblés par le CCAS de Saint-Paul, sont présents depuis la matinée pour la deuxième édition de Handi’Re : centre hospitalier, Croix-Rouge, MDPH, ESAT, associations accompagnant les parents d’enfants autistes, etc.

Au programme de la journée, des sessions de dépistage du diabète, des ateliers motricité ou encore de "médiation animale", des initiations à la langue des signes et de nombreuses tables rondes ciblant les professionnels, les aidants ou les personnes qui vivent avec un handicap.

​Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Seraphin, a tenu à accueillir les différents intervenants, en estimant que cette journée n’est qu’"une étape dans un engagement continu". Écoutez.

Il a rappelé que la commune qu’il dirige se distingue par son taux d’emploi de personnes handicapées : 6,46%, alors que la loi fixe à 6% l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Écoutez.

- Une charte sur le handicap -

Christian Bonneau, directeur du comité régional de la charte Romain Jacob, présent ce mercredi matin, a remercié le maire de l’une des trois villes de La Réunion à avoir signé cette charte - 80 autres structures l’ont par ailleurs signé sur l’île.

Rédigée à La Réunion, en 2014, par des personnes handicapées, à la suite du décès du fils de Pascal Jacob, des suites d’absences de soins dans plusieurs hôpitaux, elle vise à améliorer l’accès aux soins des "personnes qui vivent avec un handicap". Une expression à laquelle tient particulièrement Christian Bonneau.

​L’objectif de la journée est double : "faire connaître aux gens vivants avec un handicap toutes les structures, associations intervenant dans le secteur et permettre aux différents acteurs de se rencontrer, d’échanger et de partager sur des thématiques communes". S’il n’y avait pas beaucoup de monde le matin à 9 heures, les organisateurs attendent entre 500 et 1.000 personnes tout au long de la journée.



xl/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com