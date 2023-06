La fête de la musique de retour à Saint-Pierre

La ville de Saint-Pierre sera en fête ce mercredi 21 juin 2023. Et pour cause, la fête de la musique est de retour. A l’occasion de ce rendez-vous annuel, des concerts animeront les structures et l’ensemble du territoire (Photo illustration: www.imazpress.com)

La fête de la musique et belle et bien de retour à Saint-Pierre. Après quelques années d’absence dû à la crise sanitaire, la ville compte bien marquer le coup pour cette nouvelle édition. 62 groupes, 8 scènes et 800 artistes, la fête de la musique s'annonce festive et il y en aura pour tous les goûts sur le boulevard Hubert Delisle.

- Au programme de ce jour musical -

"Scène ouverte" place Napoléon Hoarau (sur le port)

18h00 : Les Rougails

18h40 : Little Fox

19h20 : Scratchers

20h00 : Starflex

20h40 : Tantra

21h20 : Move Zerb

22h00 : Blackpool

22h40 : Mothra Slapping Orchestra

Le Belvédère (près du jet d'eau sur la plage)

17h45 : Les élèves de l'atelier Municipal de Musique (Piano) Laurent Payet

18h15 : Les Élèves De L'atelier Municipal de Musique (Piano) Eric Juan

18h15 : Thierry Payet Et Rachel

18h45 : Classe Guitare

19h15 : Kryo Moon

19h45 : Shaker

20h30 : Taboo

21h45 : Didier Prugniere

Place Rotary (près de la Gare Brasserie)

17h00 : Comodo

17h40 : Blackb(O)Arder

18h15 : Ti Kalou

18h55 : Famila Musik

19h30 : Tropical Band

20h10 : Ano

20h50 : Alexandra Mussard

21h30 : Afatia

22h10 : Sof'koman Feat Joël Vigne, Mirage, Aïssya, Racines Des Îles

Forum du Casino ( en face du casino)

14h-16h : Amicale Sud Bal Gramoune

18h15 : Sud Tropical

18h45 : Les Dalons

19h45 : Ti Bébé Gayar

20h15 : Zarlor

20h45 : Flambola

21h15 : Mokap

21h45 : Maronaz

22h15 : Zenfan Kabare

22h45 : Mamass'b

Village Pro

De 14h à 18h : Jeudi Formation - Lpdfcorp - Le Kerveguen - Prma - Luthier (Mr Clain) - Sakifo -Konect Radio

A partir de 18h : Peintre en plein air

Esplanade Desforges Bouchers (parking du Conservatoire)

17h30 : Tambours Catoi

18h05 : El Indio Mapuche

18h30 : A.M.M Violon Orchestra

19h10 : A.M.M Chœur De Foule

20h20 : Sylaa

20h50 : Mayaz A.M.M

21h30 : Simaronn'

22h10 : Cédric "Analyse"

Lambians Dann Somin

17h40 : Association 974 All Star

18h05 : Association Rouler Fola

18h30 : Klency & Eva

18h55 : Club : Assc

19h30 : Let's Dance Compagny

20h05 : Association Dance Flowers

20h30 : Mamass'b

20h55 : Danse A2

21h30 : Association Nama

22h10 : Flamenco

22h30 : Let's Dance Compagny

Karaoke (près de Air Austral)

de 19h à 23h

Equality Hifi (Sound système) (près du rond point Groupama)

de 19h à 23h

Centre De Ressource Pierre Macquart

Exposition: L'eritaz Zarboutan Jean-Paul Volnay Du 21 Juin Au 04 Juillet

Le Kerveguen

10h : Exposition des affiches faîtes par les élèves du Lycée François De Mahy

11h : Show case de Black Pool + Bord de scène

Conférence: L'histoire de La Musique A La Réunion au Pôle valorisation Patrimoine à 18h

Ker Session :

vendredi 23 juin à 19h

Cette scène est destinée aux adhérents des studios de répétition du Kerveguen

Le principe est simple : 3 groupes, répétant dans les studios, se partagent la scène pour une soirée découverte. Entrée libre.



Chu Terre-Sainte

13h45 : Art Eva

14h30 : Habibah

15h30 : Wobakele

Dans les crèches

Le lundi19, vendredi 23, et mardi 27 juin avec le groupe Alizes

Fête Malgache sur la Place du Rotary (Avec l'association Nama)



Samedi 24 juin de 17h à 23h