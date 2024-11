Lazaret de la Grande Chaloupe : La Réunion rend hommage aux travailleurs engagés

Ce lundi 11 novembre 2024, une cérémonie de commémoration et de recueillement se tenait au Lazaret de la Grande Chaloupe, propriété du Conseil départemental depuis 1946. Un moment de recueillement pour célébrer la fin de l'engagisme en 1882 (Photos : rb/www.imazpress.com)

Le Conseil départemental et le collectif pour la mémoire des engagés (Fédération tamoule de La Réunion, Fédération des associations chinoises de La Réunion, association Kafpab, associations Zangoun et Miaro) ont rendu hommage aux travailleurs engagés.

La journée commémorative a été marquée par une procession des différentes communautés vers la mer.

Un hommage rendu par plusieurs associations : la Fédération Tamoule de La Réunion, la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion, l’association Kafpab ou encore les associations Miaro et Zangoun. Regardez.

À la fin de la procession, des fleurs ont été jetées à la mer en hommage pour les engagés de La Réunion. Regardez.

La Lazaret de la Grande Chaloupe est le dernier endroit et le plus emblématique des lieux de quarantaine pour les travailleurs venus d'Inde, de Chine, d'Afrique, de Madagascar et du Vietnam.

"Cette cérémonie est importante à deux titres, déclarait le vice-président, Gilles Hubert, qui représentait le président, Cyrille Melchior lors de la conférence de presse de présentation de l’événement. Elle permet de garder vivace la flamme du souvenir, celle de la mémoire de l’engagisme, et est une belle célébration du bien vivre ensemble réunionnais. Elle donne à voir toute la richesse et la diversité de notre île métisse et la force de résilience de notre peuple qui a su, malgré la douleur et le déchirement, se souder autour des valeurs de solidarité et de bienveillance."

Pour la fédération tamoule, Daniel Minienpoullé rappelait également que cet hommage commun donne du retentissement à ce que les différentes communautés cultuelles et culturelles de l’île pouvaient, auparavant, organiser de manière isolée.

- 11 novembre 1882, les engagé.e.s sont libres -

Pour La Réunion, le 11 novembre 1882 marque la fin de l’engagisme. Si les premiers travailleurs immigrés sont arrivés à La Réunion en 1828, le recours à l’engagisme enregistre une forte croissance après 1848 et l’abolition de l’esclavage pour compenser la baisse des ressources humaines disponibles.

Ces engagés venus d’Inde, d’Afrique, de Chine, du Vietnam ou encore de Rodrigues viendront donc à La Réunion pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Leur sort est à peine meilleur que celui des esclaves qu'ils ont remplacés. Ils gardent leur nom et peuvent le transmettre, ils peuvent pratiquer leur religion et ils n’appartiennent pas à un propriétaire.

Mais derrière ce "contrat d’engagement", se cachent des conditions de vie et de travail extrêmement pénibles et humiliantes, comme cette la mise en quarantaine obligatoire, dès leur arrivée, au Lazaret de la Grande Chaloupe. Ce site est devenu aujourd’hui un lieu de mémoire où, la fin de l’engagisme est commémorée le 11 novembre.

Pour rappel, La Réunion a accueilli au total près de 200.000 engagés, dont une grande majorité originaire de l’Inde. Beaucoup se sont ensuite installés à La Réunion, contribuant à leur manière au métissage et à la richesse culturelle de l’île.

