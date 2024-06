Le Département : une enveloppe de 20 millions débloquée pour le secteur du BTP

Ce mercredi 19 juin 2024, le Département tient une séance plénière pour voter le budget supplémentaire 2024. Le conseil Départementale insuffle 47,33 millions d'euros dans le tissu économique réunionnais dont 20 millions sera destiné au secteur du BTP (Photo : rb/www.imazpress.com)

« Nous voulons soutenir l’emploi », déclare Cyrille Melchior président du Département. Pour se faire, le conseil Départementale a voté en faveur d’une enveloppe supplémentaire pour cette année 2024 à hauteur de 47,33 millions au total. Cette somme vient s’ajouter au budget initial de l’État d’une valeur de 241,14 millions d’euros, prévu pour la période 2024-2027.

Le président du Département s’indigne : « Quand on nous explique que des milliers d’emplois peuvent être supprimé dans le milieu du BTP, on ne peut pas l’accepter ». Dans cette enveloppe de 47,33 millions d’euros, « le Département va investir 20 millions d’euros dans le secteur du BTP et 8 millions dans le secteur médico-social », affirme Cyrille Melchior.

Dans ces 20 millions d’euros destiné au secteur du BTP, trois secteurs clés devront se répartir cette somme. « Les bâtiments et le patrimoine seront financés à hauteur de 12 millions d’euros, les infrastructures bénéficieront de 5 millions d’euros et enfin l’habitat de 3 millions d’euros », explique le président. Écoutez

Lire aussi - Les élus du Département vent debout contre les "propos affligeants" de Johnny Payet

cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com