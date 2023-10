Contre la vie chère : le Département gèle le prix des repas dans les cantines

Le prix des repas dans les cantines des collèges n'augmentera pas en 2024. La décision de geler ces tarifs a été prise ce mercredi 18 octobre 2023 par la Commission permanente du conseil départemental. C'est pour lutter contre la vie chère et l'inflation que cette mesure a été votée par la collectivité (Photo : rb/www.imazpress.com)

Au regard de la situation sociale de notre territoire, lourdement impacté par la baisse du pouvoir d’achat des ménages, les élus de la Commission permanente ont décidé de geler la tarification applicable aux familles et aux commensaux (enseignants, ATTEE, personnel de direction)

Un coût supporté par la collectivité départementale d'un montant équivalent de 180.000 euros.

À cela, le Département a voté un soutien aux collèges et cuisines centrales pour lutter contre l'inflation.

Afin de traiter les besoins et demandes imprévus des collèges, une dotation complémentaire d’un montant de 3.366.400 euros leur est octroyée. De plus, une aide exceptionnelle d’un montant total de un million d'euros, sera attribuée à l’ensemble des 78 collèges publics et aux quatre cuisines centrales pour soutenir ces établissements dans la lutte contre l’inflation.

- Cantine gratuite pour près de 20.000 élèves -

Si l'ensemble des collégiens paient la cantine – à des prix variants en fonction des ressources des parents – certains bénéficient toutefois de la cantine gratuite."La restauration scolaire est déjà gratuite pour 60% des 35.000 demi-pensionnaires collégiens", indique le Conseil départemental.

Ce qui représente 21.000 collégiens. Un chiffre même plus élevé que les 15.000 demi-pensionnaires en lycées qui paient un euro.

- Lutter contre l'inflation -

Le Département n'est pas le seul à se mobiliser pour le pouvoir d'achat des Réunionnais. Dans un article du 8 septembre dernier, Imaz Press mettait en lumière les mesures mises en place par la Région et les communes

Depuis la rentrée scolaire 2023, l'ensemble des lycéens de l'île – inscrits à la cantine - bénéficient d'un repas équilibré à seulement un euro. Un dispositif qui permet aux familles de ne plus se préoccuper de la façon dont ils payeront le repas de leurs enfants – surtout en cette période d'inflation.

Un euro par repas… que l'enfant soit boursier ou non. Un moyen également de lutter également contre la malbouffe et l'obésité et inciter les élèves à manger à la cantine.

