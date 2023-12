La Chambre de métiers et de l'artisanat reçoit l'intersyndicale des taxis de La Réunion

Les taxiteurs étaient en grève ce jeudi 28 décembre 2023 pour protester contre la nouvelle convention de transport des malades. Suite à cette mobilisation, l'intersyndicale a été reçue ce vendredi 29 décembre au siège de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat par Bernard Picardo et Pierrick Robert. Une rencontre qui a permis aux responsables syndicaux de présenter leurs revendications. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CCIR (Photos : CCIR)

Suite au mouvement de grève du jeudi 28 décembre 2023, l'intersyndicale des taxis de La Réunion a été reçue le vendredi 29 décembre 2023 au siège de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat par Bernard Picardo, Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, et Pierrick Robert, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion.

Au cours de cette rencontre, les responsables syndicaux ont exposé les différentes revendications des professionnels, notamment en lien avec le projet de loi de finances 2024 de la sécurité sociale.

Les deux Présidents ont pris connaissance des préoccupations de la profession et l'importance de les intégrer dans la rédaction de la prochaine convention liant les professionnels taxis à la sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne le transport de malades assis.

Tenant compte du poids économique de ce pan d'activité et de sa fonction sociale en faveur des personnes relevant du secteur de la santé, les Présidents des Chambres Consulaires ont aussi pleinement pris la mesure du service public assuré par les chauffeurs de taxi.

Ils marquent leur soutien à l'ensemble des acteurs de la profession et souhaitent vivement que les prochaines négociations aboutissent à une prise en compte des inquiétudes des taxiteurs de la Réunion.

Ils ont également exprimé leur volonté de sensibiliser leurs homologues d'outre-mer afin d'obtenir une prise en considération des difficultés particulières liées à la mise en œuvre de cette nouvelle convention.

