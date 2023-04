Pour ses 128 ans, Le Port va inaugurer le mail Alain Péters

Créée le 22 avril 1895, la commune du Port est l’une des plus jeunes de l’île de La Réunion. Bâtie par des « pionniers du désert » (nom donné aux premiers dockers, ouvriers, cheminots qui se sont installés), la Ville du Port est aussi le berceau de nombreuses luttes syndicales et féministes. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : Le Port)

Pour le Maire du Port, Olivier Hoarau, "il est nécessaire de rappeler les grandes dates de l’histoire de la Ville, qui sont autant de marches pour aller vers le meilleur pour notre territoire. Fêter l’anniversaire de la Ville permet aussi de montrer que nous sommes les héritiers d’une tradition politique portoise au service de l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens."

Dans cette volonté de transmission et de célébration, une série d’événements culturels gratuits est organisée du 20 au 22 avril 2023. Le 22 avril, point d’orgue de la programmation, sera marqué par une journée d’animations, spectacles, concerts, médiation sur l’histoire de la Ville…



Une programmation qui a également compris l’inauguration du nouveau mail Alain Péters (ex rue de la Poste) par le Maire et les élus du conseil municipal.

- Le mail Alain Péters -

Ce projet, qui s’inscrit dans le programme Cœur de Ville, participe à la volonté de la Ville d’améliorer l’attractivité du centre-ville. Un mail entièrement piétonnisé et sécurisé, pensé comme un espace de respiration et de promenade en plein cœur historique de la Ville.



Son nom, voté en conseil municipal du 4 avril 2023, rend hommage à Alain Péters, l’un des plus grands poète et musicien de l’île de La Réunion, qui a enregistré nombre de ses succès au Port, ville à laquelle il était attaché.

Coût des travaux : 950 000€ HT, co-financés par La Ville, l’Union Européenne au titre du dispositif REACT UE et le TCO (réseaux humides).