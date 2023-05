Championnats de France de lutte : quatre médailles pour la délégation Réunionnaise

Les championnats de France Gréco-romaine masculin et féminin 2023 pour les catégories U15/U17/U20 se sont déroulés les 29 et 30 avril 2023 à Ceyrat en Auvergne-Rhônes-Alpes. La délégation Réunionnaise composée de 17 athlètes ramène dans ses valises 4 médailles et de belles performances dont nous publions les résultats ci-dessous. (Photo : Comité régional de lutte de La Réunion)

Une médaille d’argent pour Daren Vitry (U15, LCSJ*) dans la catégorie des +85 kg. Après sa médaille en Estonie, il confirme sa bonne forme du moment.



Trois médailles de bronze pour Cloana Dubary Sitouze (U15, 46kg, LCSJ), Marc Legros (U20, 55kg, DOC**), Chloé Gerville (U15, 62kg, LTDDR***)



Deux cinquièmes places pour Quentin Hoareau (U15, 52kg, LCSJ) et Yann Nativel (U15, 62kg, LTDDR).



Chen Mussard (U15, 44kg, LCSJ), Clacidy Dubary Sitouze (U17, 61kg, LCSJ) et Tania Maanfou (U17, 57kg LCSJ), Enzo Grondin (U17, 80kg, LTDDR) , Emy Boulanger(U17, 53kg, LTDDR) se classent 7è.



Maanfou (U15, 57kg, LCSJ), Méline Deurweilher (U15, 62kg, LCSJ), Eva Hoarau (U15, 54kg, LTDDR), Quentin Mathéo Vitry (U17, 71kg, LTDDR) se classent 9è.



Léo Lebon (U15, 48kg, LCSJ) termine 13è, de même pour Noah Fontaine (U15, 57kg, LTDDR).



Le niveau des championnats de France étant très relevé, la proportion du nombre de médaillés reste dans la moyenne.

*LCSJ : Lutte club Saint-Joseph. **DOC : Dominicaine Olympique Club. ***LTDDR : Lu té Danse Dann Ron