Région Réunion : les élus se penchent sur le budget primitif 2025

09:23

Quatre motions ont été déposées en début de séance

L'élu de l'opposition Jean-Jacques Morel dépose une motion afin que le taux de l'octroi de mer soit affiché sur les produits. La présidente explique que cette motion sera étudiée en commission.

Jean-Jacques Morel dépose également une motion pour faire évoluer le traitement en matière de revente d'électricité à EDF par les particuliers.

Patrick Lebreton, le 1er vice-président du Conseil régional, annonce une motion de la Région afin notamment de demander au gouvernement que le "projet de loi de finance exclut La Réunion et les Outre-mer des mesures budgétaires les plus restrictives."

Le dernière motion émane également du Conseil régional. Énoncée par Laëtitia Lebreton, elle demande "un suivi renforce et rapproché de la situation sanitaire" face à la recrudescence des cas de Chikungunya, "le déploiement de campagne de communication pour informer la population", "un accès facilité aux analyse biologiques", "une augmentation des moyens humains et matériels pour la lutte anti-vectoriel" et enfin que l'ARS "se positionne au plus vite pour permettre au plus grand nombre de bénéficier du vaccin récemment autorisé."