Région : une cinquantaine de rapport votés en commission permanente

Réunie ce vendredi 14 avril sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente de la Région Réunion a voté la prise en charge de l’hébergement des lycéens originaires de Salazie, Cilaos et Mafate dans les internats des établissements publics secondaires de l’île. Outre ce dispositif, la Région a également examiné et voté près d’une cinquantaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Chaque année 2 500 jeunes de 16 à 18 ans sont concernés par le décrochage scolaire à La Réunion. Un des facteurs aggravant l’impersévérance scolaire est l’enclavement dans des zones dépourvues de lycée.

Ce constat positionne l’internat en tant que moyen privilégié pour favoriser la scolarité des jeunes domiciliés dans ces zones difficiles d’accès.



La Région Réunion a donc décidé de prendre en charge les frais d’internat de l’ensemble des lycéens des trois cirques, soit en moyenne 1300 euros par an et par élève.



Cette décision s’inscrit en toute cohérence avec les engagements du projet de mandature qui a placé la jeunesse et l’éducation au cœur des priorités, puisque ce nouveau dispositif se donne pour objectif de contribuer à la persévérance scolaire des lycéens originaires des cirques .



"Ce dispositif constitue une avancée majeure pour les familles et les lycéens issus des territoires enclavés que sont nos cirques", a souligné la Présidente de Région, Huguette Bello, "grâce à cette enveloppe la Région traduit de manière très concrète ses engagements pour l'égalité des chances et l’égalité des droits de tous les enfants de La Réunion."



Ce nouveau dispositif se base sur un partenariat avec les établissements d’inscription et d’hébergement de ces jeunes pendant les périodes scolaires. Il mobilisera une enveloppe globale de 325 000 euros au titre de l’exercice 2023.



La Commission Permanente de la Région Réunion a également examiné et voté près d’une cinquantaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles.

- Pour le développement humain -

- Numériklas et Numérisak -

En partenariat avec l’académie, la Région porte depuis la rentrée scolaire 2022 une stratégie de déploiement du numérique dans les lycées. L’objectif de la collectivité est d’accompagner la communauté éducative dans la modernisation de ses outils pédagogiques tout en respectant leurs choix de références didactiques et, l’équilibre entre les différents supports de ces ressources pédagogiques.



La commission permanente a validé la mise en oeuvre de la classe numérique, la "Numériklas", et la reconduction du dispositif cartable numérique, "le Numérisak", pour l’année scolaire 2023-2024. Cette opération représente une enveloppe globale de 10.100.000 euros décomposée comme suit :



• 3.500.000 euros pour le lancement de l’accord cadre relatif à la fourniture de manuels et de ressources pédagogiques numériques pour les lycées de La Réunion ;



• 800.000 euros pour le lancement d’un accord cadre relatif à l’acquisition d’un équipement informatique équivalent à celui de l’élève en faveur des professeurs volontaires enseignant en classe de première et de terminale ;



• 5.500.000 euros pour la mise en oeuvre du volet équipement numérique et 300 000 euros pour le volet connexion internet du dispositif cartable numérique.

- Travaux dans les lycées -

La commission permanente a voté l’affectation d’une autorisation de programme d’un montant de 1.250.000 euros en vue de la réalisation des travaux de maintenance et de réparation sur les lycées de Patu de Rosemont, Amiral Bouvet, Paul Moreau et Nelson Mandela situés à Saint-Benoît.



La commission permanente a également validé l’affectation d’une autorisation de programme en vue de la réalisation des travaux de maintenance et de grosses réparations sur les lycées suivants pour un coût total de 500.000 euros :



• Isnelle AMELIN - Ste-Marie,

• Bel Air - Ste-Suzanne et son équipement sportif,

• Amiral Lacaze – Saint-Denis.

-Dénomination des lycées -

Après transmission des avis du maire de la commune de Trois Bassins et du Conseil d’Administration de l’établissement, la commission permanente a validé la proposition de dénomination "lycée Pignolet de Fresne Rivière" pour le lycée de Trois Bassins.

Née le 22 avril 1924, Paule Pignolet de Fresne Rivière a fait partie de la section féminine des volontaires Françaises de l'Océan Indien à partir de 1943. Elle a pris part aux opérations militaires de la 3e compagnie de ramassage du 431e Bataillon médical, de 1944 à 1945, aux côtés d'autres jeunes femmes Réunionnaises et Malgaches. Elle a terminé la guerre au grade de Brigadier du 431e Bataillon médical et a reçu la croix de guerre 1939-1945 avec étoile de bronze, le 31 juin 1945. Elle est décédée le 26 novembre 1986.

- Emplois verts -

Pour un engagement financier prévisionnel de 1.558.877 euros, la commission permanente a voté le renouvellement de 14 chantiers Emplois Verts, d’une durée de 11 mois pour un volume hebdomadaire de 21 heures par semaine, correspondant à 141 contrats PEC et de 19 encadrants temps plein.



La commission permanente a également validé les modifications apportées au cadre d’intervention du dispositif Emplois Verts.



Ce processus intervient pour tenir compte notamment de l’inflation que connaît notre territoire, et englobe non seulement des mesures visant à renforcer les capacités des associations porteuses d’Emplois Verts pour s’outiller au mieux pour l’embellissement d’un chantier, mais aussi des mesures prises pour simplifier le montage d’un dossier de subvention, et enfin pour tendre vers des objectifs plus soucieux de l’environnement.

- Sport -

La commission permanente a validé la modification du cadre d’intervention des modalités d’attribution de subventions aux ligues, comités, organismes régionaux et associations sportives de La Réunion.



Dans le cadre de la préparation de la certification annuelle des comptes (projet 2017/2023), une actualisation des procédures internes concernant l’attribution et la gestion des subventions et aides individuelles (hors fonds européens et contreparties nationales) a été menée, avec l’objectif de travailler à l’harmonisation des cadres d’intervention de la collectivité afin de répondre aux impératifs suivants :



- la sécurisation des processus comptables et financiers,

- la fiabilisation des comptes,

- la maîtrise des risques comptables et financiers.

L’augmentation du seuil d’intervention de la collectivité régionale de 30% à 80% du budget prévisionnel présenté, répond à un besoin de régularisation du taux d’intervention des aides régionales accordées aux ligues, comités, organismes divers et associations sportives par la Région et ceci sans incidence budgétaire supplémentaire.

En effet, pour la majeure partie des aides versées, le montant de l’aide régionale est supérieure à 30%, sans pouvoir excéder 80%, d’où la nécessité de cadrer la pratique administrative actuelle avec la réalité des aides versées.

- Jeux des Îles Océan Indien -

La commission permanente a voté une subvention complémentaire aux ligues, aux comités et au CROS, dans le cadre de la préparation des athlètes et de la participation du Club Réunion aux prochains Jeux des Îles de l’océan Indien à Madagascar. Le montant global des subventions s’élève désormais à 395.000 euros.

- Creps -

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention du CREPS de La Réunion pour participer aux frais de structure, nécessaires à la prise en charge des besoins liés au suivi médical des sportifs et à ceux permettant d’assurer la continuité du service, pour un montant global de 65.000 euros.

- Activités physiques de pleine nature -

La Région Réunion intervient en faveur du développement des Activités Physiques de Pleine Nature en milieu scolaire dans le cadre d’un dispositif spécifique élaboré en étroite collaboration avec le Rectorat, les lycées et Ligues et Comités Sportifs Régionaux.

Ce dispositif a un double objectif : démocratiser les sports de pleine nature auprès des lycéens tout en les sensibilisant à leur environnement.



La commission permanente a validé la modification du cadre d’intervention des modalités d’attribution de subventions aux lycées pour ce dispositif avec deux changements :

• L’évolution des programmes d’EPS (art.2-c) : Rentre dans le cadre du champ d’apprentissage, de l’élève lors des déplacements dans son environnement, savoir partir et revenir, tout en préservant sa sécurité et celle des autres (LGT BOEN du 22 janvier 2019 et programmes CAP, BAC PRO, BOEN du 11 avril 2019).



• Taux de participation de la collectivité (art.9-b) : La mise en place de sections sportives APPN dans les lycées et l’augmentation des frais conjoncturels dû à la crise internationale amènent la collectivité à revoir le taux de participation pour ce dispositif qui était limité à 50 % du coût global (Transport et Hébergement) plafonné à 5 000 euros. Une exception pourra être apportée aux sections sportives APPN, d’un montant pouvant aller jusqu’à 5 500 euros.

- Pass culture lycéens et apprentis -

La commission permanente a voté la reconduction du dispositif "Pass Culture Lycéens et Apprentis" ; qui vise à favoriser l’accès des lycéens et des apprentis au spectacle vivant ; pour la période d’octobre 2023 à juin 2024.



La collectivité prévoit d’apporter une aide maximum de 650 euros par projet afin de prendre en charge les frais de transport collectif et le coût des billets d’entrée du spectacle. Une aide complémentaire de 100 euros sera accordée par projet de sortie pour les établissements éloignés de plus de 20 kilomètres d'une salle de spectacles. Aussi, un même établissement peut présenter jusqu’à 4 projets de sorties maximum sur une année scolaire.

- Littérature -

Pour un engagement total de 15.000 euros et au titre de l’aide à l’organisation de manifestations littéraires, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à quatre associations :

- association Ile à la Page : 2 000 euros – organisation de la manifestation "Un auteur des lecteurs 2023"

- association Kozé Conté : 5 000 euros – promotion du conte sous ses formes les plus diverses

- association La P’tite Scène Qui Bouge : 5 000 euros – projet intitulé "Livres en scène"

- association Requeer : 3 000 euros – organisation d’une conférence de l’auteur Samuel Bourcier dans le cadre du Festival Pareypaparey.

- Enseignement artistique -

Pour un engagement total de 132.000 euros, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à sept associations pour le financement de leurs projets.



Aide au programme d'actions 2023 :



- association Petit Conservatoire de l’Est - 20 000 euros

- association pour le Développement Artistique de Salazie - 14 000 euros

- association Klé de Sol Créole - 15 000 euros

- École de Musique et de Danse de St-Joseph (EMD) - 20 000 euros

- Association Music Pulse : 7 500 euros

- Association Lafami’s cool : 6 800 euros

Aide à l’équipement

- Association Petit Conservatoire de l’Est - 14 900 euros

- Association pour le Développement Artistique de Salazie (ADAS) - 5 500 euros - École de Musique et de Danse de St-Joseph (EMD) - 14 000 euros

- Association École de Musique des Avirons - 4 400 euros

- Association Music Pulse - 1 500 euros

- Association Lafami’s cool - 8 400 euros

- Audiovisuel -

Pour un engagement total de 24 500 euros, la commission permanente a voté l’attribution de subventions à quatre associations pour le financement de leurs projets audiovisuels : Aide aux festivals de cinéma

* Association Ecran Jeunes- 4 000 euros

* Association Ciné Festival Océan indien - 9 500 euros

* Association La Lanterne Magique - 3 500 euros

* Association Klaxon - 3 000 euros

Aide aux actions d'éducation à l'image

* Association La Lanterne Magique - 4 500 euros

- Université de La Réunion -

La commission permanente a voté des subventions à l’Université de La Réunion pour l’organisation de plusieurs événements :



- 20 000 euros pour l’organisation des "3e Plénières de la Fédération de Recherche Hydrogène du CNRS (FHR2)" par le laboratoire ENERGY-Lab



- 20 000 euros pour l’organisation, en collaboration avec l’Association de Science Régionale De La Langue Française (ASRDLF), du colloque scientifique international intitulé "Les territoires périphériques et ultrapériphériques face aux crises majeures. Le retour de la distance".

- Réunion prospective compétences -



La commission permanente a répondu favorablement à la demande de financement de l’association Réunion Prospective Compétences relative à son programme d’activités 2023, et son instruction par la Direction FSE Développement Humain et la Direction de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (DFPA).Le financement total de l’opération s’élèverait à 467 985 euros et se répartirait comme suit :

- 303.360 euros sur le périmètre FSE/CPN dans l’hypothèse d’une sélection future de l’opération sur le volet FSE+ du Programme FEDER-FSE+ Réunion 2021-2027 ;

- 164.625 euros sur fonds propres Région (hors FSE/CPN).

- Dispositif Pass Numérique -

Le dispositif "Pass Numérique" permet d’accompagner les publics les plus fragiles dans le cadre de leurs démarches administratives dématérialisées. Cet accompagnement est assuré par l’une des 31 structures de médiation labellisées par la collectivité suite à plusieurs Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI). La commission permanente a validé l’engagement d’une enveloppe de 40 000 euros pour l’animation, le contrôle et l’évaluation du dispositif.

- Soutien aux communes -

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution de subventions européennes à plusieurs communes :

• La Possession - 119.362 euros du FEDER pour cofinancer le projet de modernisation des salles informatiques des écoles élémentaires.

• Sainte-Suzanne - 561.105 euros du FEDER pour cofinancer le projet de réhabilitation des plateaux sportifs de Bras pistolet, Commune Carron et Sarda Garriga.

• Sainte-Suzanne - 1.712.272 euros du FEDER pour cofinancer la construction d’une salle cuturelle et artistique à Bagatelle.

• Saint-Pierre - 534.224 euros du FEDER pour cofinancer l’aménagement de la ZAC du Mail - îlot 1 : place de la médiathèque.

- Cinéma -

La commission permanente a voté une subvention de 15.000 euros à l’Union Francophone dans le cadre de la participation des deux lauréats réunionnais Jacob Cadet et Sarah Dufour à la finale du concours des "P’tits as du casting" au Festival Écran Jeunesse à Luchon qui s’est tenu du 3 au 5 février 2023.

Cet évènement visait à détecter des jeunes talents de 10 à 14 ans en permettant à ceux d’entre eux rêvant de devenir acteur/actrice d’apprendre à jouer la comédie en leur faisant passer un casting devant un jury de professionnels et dans le cadre d’un concours international. En tant que lauréate nationale de cette première édition, la Réunionnaise Sarah Dufour sera accompagnée pendant un an par un agent artistique.

Elle débutera sa carrière professionnelle en jouant cette année dans la prochaine saison de la série "Léo Mattéi" sur TF1.



La commission permanente a également voté une subvention de 43 000 euros à l’association Cinékour dont les actions sont destinées à favoriser l’accès à la Culture des publics les plus éloignés à travers le champ du Cinéma, à promouvoir le film court, et à favoriser l’insertion professionnelle grâce à des dispositifs professionnalisant.

Cette association intervient dans le cadre du conventionnement établi entre la Région Réunion, le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et l’État.

- Pour le développement économique -

- Aides aux entreprises de transport routier -



La commission permanente a voté l'engagement d'une enveloppe de 2.000.000 euros pour la poursuite de la mise en oeuvre du dispositif "Gazole Professionnel" au titre de l’année 2023 – 2024.

Cette enveloppe comprendra également les frais de mise en route du nouveau portail de l’ASP, avec la création d’un "espace transporteur", qui proposera une dématérialisation partielle du dispositif.

Les tarifs de remboursement en vigueur depuis 2019 seront maintenus : 8 centimes d’euros par litre de gazole pour les entreprises de transport de marchandises et de voyageurs, et 23 centimes d’euros pour les entreprises de taxi, d’ambulance, d’auto-école et de l'activité VTC.



Il a également été acté d’ajouter comme nouveaux bénéficiaires du tarif de remboursement de 23 centimes d’euros par litre de gazole, les entreprises assurant l’activité de transport de produits sensibles (sang, médicaments, greffes de reins, cornées, etc..) à destination des hôpitaux, cliniques, tribunaux, laboratoires d’analyses, etc. Ces produits sensibles sont transportés dans des véhicules avec groupe froid qui sont consommateurs de carburant, en raison de la nécessité de les maintenir à températures dirigées.

- Aides aux développement des entreprises -

Au titre de l'Axe 3 du Programme Opérationnel Européen 2014-2020 qui vise l'amélioration de la compétitivité des entreprises, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions FEDER :



• SARL L’Hippocampe - 82 584 euros pour le développement de son activité de plongée sous-marine.

• E.I. Barège Naomi (Boulangerie B.N) - 29 377 euros pour l'acquisition d'outils de production et travaux d’électricité dans le local de production.

• EURL 1PRIME - 87 261 euros pour l’équipement d’une plateforme numérique d’impression à Saint-Pierre

• SAS CASE 2L - 332.458 euros pour la création d’une boulangerie "La Case à pains" à La Possession

• SARL ISOPLAST – 48 070 euros pour son programme d’investissement dans la nouvelle usine Isoplast à Saint-Pierre

- Prime régionale à l'emploi -

La Prime Régionale à l’Emploi est accordée aux Petites et Moyennes Entreprises qui créent un ou plusieurs emplois supplémentaires à La Réunion en contrat à durée indéterminée, avec un engagement de maintien des effectifs pendant trois ans.

C’est à ce titre que la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 24 599 euros à la SARL MH SAINT-PAUL pour son programme d'investissement relatif à l'embauche de deux salariés dans le cadre de la création d’un salon de coiffure à Saint-Paul.

- Tourisme -

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de financement de la Fondation d’Entreprise La Martiniquaise pour son projet de mise en tourisme de la distillerie de Beaufonds. Il a été acté une aide publique de 123 113 euros au titre du FEDER.

- Compensation des surcoûts de transports -

Pour un engagement total de 1 643 368 euros et au titre de la fiche action "Compensation des surcoûts de transports" du volet REACT UE du P.O. FEDER 2014-2020, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions :



• SAS SORELAIT - 184 678 euros

• SA SODICO - 156 975 euros

• SARL ATELIER METALLO BOIS - 94 633 euros

• SAS «GAIA ÉNERGIES NOUVELLES - 496 458 euros

• SAS TOP OCÉAN INDIEN - 710 622 euros

- Pêche -

La commission permanente a approuvé les modalités de mise en oeuvre de l’appel à manifestation d’intérêt 2023 "Promotion, différentiation des produits locaux, structuration de la filière et du marché" relatif au Document opérationnel de mise en oeuvre (DOMO) de l’Objectif spécifique 2.2 du FEAMPA "Promouvoir la commercialisation, la qualité et la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que la transformation de ces produits".

Ces projets devront répondre à l’un des 3 axes prioritaires de la politique régionale Pêche et Aquaculture :



- soutenir des campagnes de promotion, de valorisation des produits locaux et des co-produits afin d’augmenter la part de marché des produits locaux, et développer de nouveaux marchés - accompagner la structuration de la filière et du marché



- encourager les projets de marque collective, labellisation ou certification, afin de différencier la production locale des importations.

- Économie circulaire -

La commission permanente s’est vue présenter la synthèse des candidatures à l’appel à projets "Économie Circulaire – session 2022 : 2ème phase" co-porté par la Région et l’ADEME, pour le développement des filières de l’économie circulaire.



La session 2022 de l’appel à projets a été lancé le 22 avril 2022, avec une date limite de dépôt des pré-candidatures fixée au 23 mai 2022.

Ainsi, 47 dossiers ont été déposés. Le jury de l’appel à projets constitué de l’État, l’ADEME et la Région Réunion s’est réuni le 25 octobre 2022 : 3 projets lauréats sont proposés, dont 1 projet porté par une entreprise (Biofuel Réunion) et 2 par des associations (Associations EKOPRATIK et A-Ton-tour Caryon) Le montant total des aides attribuées dans le cadre dudit appel à projets s’élève à 159 006 euros dont 75 646 euros au titre des fonds de la Région Réunion et 83 360 euros apportés par l’ADEME.

- Sauvegarde d'une activité salariale -

La commission permanente a voté l’attribution d’une aide exceptionnelle de 100.000 euros à l’EURL "Fromagerie de Takamaka" destinée à lui permettre de rembourser les échéances du plan de continuation 2018-2028 d’une part et de disposer d’une trésorerie suffisante afin d’assurer la sauvegarde de son activité artisanale, d’autre part.

Il s’agit de la seule entreprise agroalimentaire spécialisée depuis plus de 40 ans dans la fabrication de fromages au lait de chèvre et implantée dans la micro région Est, plus particulièrement dans les hauts de l’Abondance sur la commune de Saint-Benoît.

- Interconnexion de l'île par câbles sous-marins -

La commission permanente s’est vue présenter les conclusions de l’étude de l’interconnexion de La Réunion par câbles sous-marins pilotée par la Régie Réunion THD.

Cette étude vise à mieux comprendre l’adéquation entre les possibilités offertes par les câbles actuels et futurs reliant la Réunion avec les besoins et services du territoire. Elle propose également la mise en place d’un observatoire ainsi que le lancement d’un AMI auprès des opérateurs pour anticiper le remplacement du câble SAFE.

- Salon Vivatech -

La commission permanente a validé le projet d’accompagnement de la collectivité régionale pour une délégation d’entreprises réunionnaises sur l’événement Viva Technology (Vivatech), qui se tiendra du 14 au 17 juin 2023 à Paris Expo Porte de Versailles.

L’intervention régionale s’articulera autour de la promotion des entreprises du secteur digital et les startups réunionnaises, assurée notamment par la mise en oeuvre d’un pavillon de La Réunion sur cet événement d’envergure. Le budget prévisionnel de cette opération s’élève à 73 900 euros pour les dépenses prises en charge par la collectivité régionale.

- Fonds de crédits -

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de l’association "Initiative Réunion" pour l’attribution d’une dotation de 400 000 euros destinée à abonder son fonds de crédits "prêts d’honneur", visant les objectifs suivants :

- contribuer au développement économique en soutenant des projets de création et de développement d’entreprise,

- renforcer l’apport en fonds propre des porteurs de projet pour favoriser l’accès aux prêts bancaires,

- soutenir par le biais de financements adaptés les projets de création et développement d’activités des publics non éligibles à un prêt bancaire.

- Contrats de filières -

En adoptant son premier SRDEII en 2016 révisé en 2022, la Région Réunion a identifié six filières prioritaires : Agroalimentaire, Énergies renouvelables, Économie Bleue, Eco-tourisme, Bâti tropical et Numérique. Ces orientations sont au coeur du SRDEII- La Nouvelle économie - adopté le 15 décembre 2022 et qui consacre un axe stratégique à la contractualisation des filières prioritaires.

Deux filières présentent un niveau d’avancement et de maturité des travaux permettant de proposer une signature prochaine des contrats par la Région et ses partenaires : la filière Bâti tropical et la filière énergies renouvelables. La commission permanente a donc examiné et validé ces deux contrats de filières.

- Pour l'aménagement du territoire et un développement durable -

-Aménagements en faveur des modes doux -

Au titre du FEDER, la commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) pour son projet de vélo en libre service. Les crédits correspondants à la subvention européenne sont de 200 570 euros.

- Pont suspendu de La Rivière de l'Est -

La commission permanente a validé la mise en place d’une autorisation de programme de 1.000.000 euros pour la restauration du Pont suspendu de la Rivière de l’Est à Sainte Rose, en tant compte de l’évolution des prix et des aléas.

- Mobilité -

La commission permanente a validé la délégation de compétence en matière de mobilité de la Région au SMTR, conformément à l’article L 1231-4 du code des transports, et portant sur :

• les moyens techniques liés à l’application de mise en relation des usagers,

• l’évolution des conditions économiques liées à la mise en relation des usagers pour leurs trajets. Dans ce cadre, toute évolution sera validée par le comité syndical du SMTR.

La commission permanente a également validé les termes des projets du contrat opérationnel de mobilité sur le bassin sud et du contrat opérationnel de mobilité du Territoire de la Côte Ouest.



- Mesures agro-environnementales et climatiques -

Sollicitée par le Préfet de La Réunion, la commission permanente a émis un favorable sur le projet de décret relatif aux mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et aux aides en faveur de l’agriculture biologique.



Les MAEC relèvent de la Politique Agricole Commune et ont pour but d’accompagner principalement les exploitations agricoles dans leur développement ou le maintien de pratiques respectueuses de l'environnement ; le dispositif permet ainsi d’indemniser chaque année les coûts de mise en oeuvre.

Sont précisés dans ce décret les règles d’application de la programmation 2023-2027, ainsi que les sanctions appliquées aux contrats de la période 2014-2022, et l’adaptation des mesures de la nouvelle programmation aux spécificités des territoires d’Outre-Mer.

- Développement rural -

Dans le cadre du Plan de Développement Rural de La Réunion, il est prévu la mise en oeuvre de la mesure LEADER (Liaison entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) à travers des Stratégies de Développement Local portées par les Groupes d’Action Locale (GAL), qui ont pour but de renforcer la cohérence territoriale et de contribuer au développement durable à long terme du territoire des Hauts de l’île.

C’est à ce titre que la commission permanente a voté un soutien financier de la Région Réunion de 1600 euros à l’association Battjazz pour son projet "Mélange de culture dans les Hauts de Saint Benoit lors de la semaine créole".

- Marche Réunionnaise pour le climat -

La commission permanente a répondu favorablement à la sollicitation financière de la commune de Sainte-Suzanne, dans le cadre de la marche réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité qui s’est tenue à Saint-Denis et Sainte-Suzanne du 3 au 5 mars 2023. Il a été acté une subvention de 25 000 euros.

- SPL Horizon Réunion -

La commission permanente a validé la première partie des missions qu’il est proposé de confier à la SPL Horizon Réunion, au titre de l’année 2023. Le budget à engager correspondant aux trois missions (Mise en oeuvre du dispositif Ecosolidaire, Mise en oeuvre du dispositif Chèque Photovoltaïque et Mise en oeuvre des actes A et B du Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARé) proposées s’élève à 2 355 844 euros, en investissement.