Saint-Denis : spectacle tout feu tout flamme pour le 14 Juillet

17.000. C'est le nombre de fusées envoyées dans le ciel dionysien ce dimanche 14 juillet 2024 à l'occasion de la fête nationale. Tous ces projectiles ont été combinés pour offrir 30 minutes de show pyro-symphonique aux dizaine de milliers de personnes venues assister au spectacle sur le Barachois, sur le pont Vinh San ou encore dans les rampes de la Montagne. Plusieurs concerts et animations ont aussi rythmé cette soirée de fête natiionale. Vous n'avez pas pu faire le déplacement, vous n'avez pas vu ce feu d'artifice ? Consolez-vous, Imaz Press vous offre une séance de rattrapage en images (Photo sly/www.imazpress.com)

Le show pyrotechnique de ce dimanche 14 juillet avait de quoi faire tourner les têtes à Saint-Denis. Les plus courageux ont bravés le vent d'hiver austral et les embouteillages pour assister à ce spectacle son et lumière très varié. Entre chanson pop et musique créole, il y en avait pour tous les goûts. Regardez

Le grand final du feu d'artifice s'est terminé sur de la musique douce au Barachois, une manière de graver dans les mémoires ce 14 juillet 2024. Regardez



Lire aussi - Saint-Denis : dans les coulisses du feu d'artifice du 14 juillet



www.imazpress.com/redac@ipreunion.com