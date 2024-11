Run Océan : Pierre Vilella et Thaïs Delrieux remportent l'étape de la coupe du monde

C'est avec la Beach race que s'est lancée la Run Ocean ce vendredi 17 novembre 2024 à la base nautique de Saint-Gilles les Bains. Une épreuve de relais en kayak qui a débuté sur la plage des Roches Noires. Les équipes, composées de quatre compétiteurs avec au minimum une fille et un jeune de moins de 18 ans ont fait le tour d'une bouée à 150 m de la plage pour revenir, selon les conditions maritimes. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Run Océan)

Les conditions en mer étaient favorables, la houle atteignant jusqu'à 2 m au fur à mesure de la course. C'est l'équipe de Hein Van Rooyen (RSA), Chloé Bunnett (ESP), Ayden Randrianavalona et Léo Grollier (NCKC Sainte-Suzanne) qui a remporté l'épreuve, suivie de l'équipe de Angelle Lebreton (NCKC), Florent Thélier (BNO), Nicholas Notten et Jordan Fenn (RSA) et enfin l'équipe de la BNM (Le Port) avec Tristan Lauret, Annetta Feron, Pierre Grimoux et Samy Rocher.

La cérémonie d'ouverture a marqué le lancement des festivités.

Une parade nautique d'une flotte de centaine de kayaks et voiles a déambulé dans le port de Saint-Gilles, au crépuscule. Pour l'occasion, le bateau de la SNSM était également de sortie, tout comme le remorqueur VB Cartier de la société Boluda qui, exceptionnellement, a actionné ses lances à incendie pour sublimer le spectacle. La fin de journée s'est achevée sur les discours des élus, lançant officiellement l'événement.

- Le Downwind samedi -

Ce sont deux français qui remportent la plus grosse épreuve de l'événement : Pierre Vilella chez les hommes, Thaïs Delrieux chez les femmes. Pierre a réalisé toute la course, talonné de très près par Nicholas Notten (RSA).

La 1ère place s'est jouée au sprint final, en course à pied sur la plage d'Etang-Salé. La 3ème place revient à notre champion régional, Florian Revollon (CKS Saint-Pierre). Côté femme, Thaïs termine 7ème au scratch (toute catégorie confondue), juste devant Chloé Bunnett (RSA) 2e femme et 10e au scratch. À la 3e place, c'est Vanina Paoletti, athlète olympique qui prend la 18ème place au scratch.

