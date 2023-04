Saint-Denis : inauguration de la maison de projets à la Chaumière

La ville de Saint-Denis a inauguré ce mercredi 19 avril 2023 la maison de projets au sein du quartier de la Chaumière à Saint-Denis. La maison de projet s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde de la ville, en collaboration avec le département et la préfecture. Bâtie en 1963, la copropriété de la Chaumière qui compte 3.000 habitants s’est dégradée et paupérisée au fil des ans. Près de 400 logements de la copropriété sont devenus de plus en plus fragiles, voire insalubres. La ville a décidé de "prendre les choses en main", grâce à ce plan de sauvegarde financé à hauteur de 55 % par l'Etat. Plus d'informations à venir. (Photos : sly/www/imazpress.com)

Dans le cadre de ce projet de sauvegarde, pour lequel la mairie de Saint-Denis a travaillé conjointement avec la préfecture, la maire Éricka Bareigts a explicité les objectifs de la maison de projet installée au coeur de La Chaumière.

"L’équipe reçoit les personnes avec des services de la ville : l’insertion, le logement. C’est un sujet d’accès au droit.



La deuxième chose c’est l’accompagnement de projets, notamment avec les associations si elles ont des projets de cohésion sociale, ou d’animations. Elles disposent aussi d’administratifs et de collaborateurs qui peuvent les accompagner.

Il y a une approche complète et globale de l’individu. La mission locale est aussi pour les jeunes. Dans cette maison de projets on propose des démarches spécifiques pour ne pas laisser les gens sans réponse."

Concernant les jardins partagés : "C’est un chantier d’insertion qui est durable car les hommes et les femmes qui y ont travaillé découvrent des métiers et sont accompagnés par des associations. Ils et elles peuvent effectuer des formations en lien avec le métier qui leur convient. Il y a des produits qui les alimente dans ce jardin (manioc, brèdes, bananes, maïs). Les habitants seront en autonomie quant à l’entretien du jardin." Regardez.

L'État, par la voix du préfet, s'est investi dans le projet, Jérôme Filippini déclare : "Ce plan de sauvegarde est le premier dans les outre-mer. L'État a décidé d'être partenaire en apportant des solutions qui n'existent pas ailleurs : des financements de chefs de projets, le financement du chantier d'insertion, l'apport d'aide en ingénérie. C'est environ 400.000 € de crédit qui ont été apportés au début du projet."

"Sur la durée on va faire appel à un opérateur de l'État : l'agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) qui prendra en charge tous les frais de travaux dit urgents. Ces derniers se chiffrent déjà à 6 ou 7 millions d'euros identifiés. c'est un travail de longue haleine. Mais il n'y avait pas de raison deréserver aux habitants de La Chaumière, pour des raisons historiques, des inégalités de destins que la République ne peut pas accepter. Ce n'est pas qu'une affaire de sous, c'est aussi une histoire de valeurs. Regardez.