Saint-Denis : la municipalité s'engage pour une ville verte et résiliente

À l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD), qui se déroule du 18 septembre au 8 octobre, la ville de Saint-Denis "réaffirme son engagement envers la protection de l’environnement à travers une série d’initiatives ambitieuses". "Ces actions concrètes visent à faire de Saint-Denis une ville plus verte, plus durable, et plus résiliente face aux défis environnementaux", ajoute la municipalité dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photos : Saint-Denis)

Lancement du "Permis de Planter" : impliquer les Dionysien.ne.s pour une ville plus verte

Le "Permis de Planter" est un dispositif novateur qui permet aux citoyen.ne.s de participer activement au verdissement de leur ville. Chaque habitant.e, association ou amoureux.euse de la nature peut planter des fleurs, arbres et des plantes endémiques dans les espaces publics de leur quartier. Cette démarche vise à renforcer labiodiversitéet à créerdesespaces vertspropices à la vie collective.

Ce dispositif s'inscrit dans une politique de lutte contre l’artificialisation des sols et de promotion de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, contribuant à rendre Saint-Denis plus agréable à vivre tout en favorisant l’engagement citoyen.

Plantationd’arbres endémiques au Cœur Vert Familial

En collaboration avec le collectif 5000 pié d’bwa, les enfants du Conseil des Enfants Dionysiens (CED) et de la SPL Oser Pour l’Education (OPé), ont participé à une opération de replantation d’arbres endémiques devant la médiathèque FrançoisMitterrand.

L’objectif principal de cette action était de sensibiliser les plus jeunes à l’importance de la biodiversité réunionnaise et à la nécessité de protéger les espèces endémiques. Lors de cette opération, plusieurs espèces d’arbres emblématiques de l’île, telles que le bois de fer et le latanier, ont été replantées pour reconstituer des espaces végétaux en accord avec l’écosystème local. Cette démarche s’inscrit dans un projet global de reforestation urbaine qui vise à restaurer les équilibres naturels fragilisés par l’urbanisation et à lutter contre les espèces invasives. Des arbres tels que le tulipier du Gabon ou l’arbre pieuvre, bien que décoratifs, menacent la biodiversité locale et perturbent les habitats naturels.

La maire Éricka Bareigts a profité de cette occasion pour souligner que la replantation d’espèces endémiques est une action clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. En redonnant vie à des espaces boisés au cœur de la ville, cette initiative permet également de créer des zones de fraîcheur pour les habitants et d’améliorer la qualité de vie des Dionysien.ne.s. Le Cœur Vert Familial devient ainsi un exemple de réconciliation entre la ville et la nature, où chaque arbre planté contribue à réduire les îlots de chaleur urbains et à améliorer la résilience climatique de Saint-Denis.

L’initiative se veut également un levier d’éducation environnementale pour les jeunes générations.En participant à cette replantation, les enfants du CED et de la SPL Opé ont appris à connaître les espèces locales et à comprendre l'importance de protéger et restaurer leur environnement.

Visite des Jardins Familiaux du Chaudron: repenser l’alimentation locale

Situés dans le quartier du Chaudron, les Jardins Familiaux représentent une véritable révolution dans la manière dont les habitant.e.s approchent la production alimentaire. Avec 400 parcelles à disposition, les Dionysien.ne.s sont invités à cultiver leurs propres fruits et légumes tout en adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement.

Ces jardins permettent de renforcer les liens entre les habitant.e.s, tout en offrant une alternative durable à la consommation de masse. Chaque parcelle devient un espace où les résidents apprennent à cultiver des légumes, des fruits ou encore des herbes aromatiques, tout en bénéficiant de formations sur les techniques de compostage biologique, la gestion optimale des ressources en eau et la préservation des sols sans recours aux pesticides. Ce projet d’agriculture urbaine va bien au-delà du simple fait de jardiner ; il encourage les citoyens à réfléchir sur leur impact écologique, àprendre enmainleur alimentation et à réapprendre des savoir-faire traditionnels.

Le Chaudron n’est que le point de départ de ce vaste programme, qui s’étendra à d’autres quartiers tels que Bellepierre, avec l’ambition de créer 40 jardins partagés à travers la ville. Ce projet s’inscrit dans une vision à long terme de transformation du territoire, visant à assurer une forme de sécurité alimentaire locale et à redonner aux habitant.e.s un rôle actif dans la production de leur alimentation.

Signature de trois nouveaux baux ruraux pour une agriculture durable

Une nouvelle étape dans l’engagement de la Ville pour une agriculture éco-responsable a été franchie en signant trois nouveaux baux ruraux au profit de deux apiculteurs passionnés et d’un agriculteur spécialisé dans la production de plantes aromatiques, de salades et de plantes racinaires. Cette démarche illustre la volonté de la municipalité de soutenir une agriculture locale, respectueuse de l’environnement,et de promouvoir les circuits courts.

La Ville, qui possède un foncier agricole de 129 hectares, ambitionne de mettre ces terres à disposition d'agriculteurs et d'apiculteurs engagés dans des projets solides et durables. Ces nouveaux baux ruraux représentent une avancée vers cet objectif, en promouvant une agriculture locale respectueuse de l'environnement et axée sur la production de produits de qualité, sans recours aux pesticides ni aux produits chimiques.

Jean-François Hoareau, 1er adjoint et élu du secteur de la Montagne, et Alexandra Clain, conseillère municipale déléguée à la Ville agricole, ont réaffirmé cet engagement : "Nous voulons soutenir les agriculteurs passionnés et responsables qui contribuent à la création d’une ville durable et à la préservation de notre environnement. pour encourager une production locale de qualité, sans pesticides, en lien avec notre objectif de souveraineté alimentaire. La signature de ces baux, dans le cadre idyllique des Jardins de la Mère à La Montagne, marque une nouvelle étape pour Saint-Denis dans la construction d’une agriculture durable et de proximité."

Ces différentes initiatives témoignent du solide engagement de la Ville en faveur du développement durable, de la transition écologique et de la préservation de son patrimoine naturel. Toutes ces actions s'inscrivent dans une vision à long terme, celle de faire de Saint-Denis une ville pionnière dans la résilience face aux enjeux environnementaux. Par l'implication active des citoyen.ne.s et des acteurs locaux, la municipalité prouve qu’il est possible de concilier développement urbain, protection de la nature, et lutte contre le réchauffement climatique. En mettant l'écologie au cœur de son projet urbain, Saint-Denis prépare un avenir durable et harmonieux, répondant aux besoins des générations présentes tout en préservant les ressources pour celles à venir.