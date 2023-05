TCO invite à participer au challenge "Mai à Vélo"

Du 1er au 31 mai 2023, TCO invite à participer à l'opération "Mai à Vélo" mise en place par le SMTR en partenariat avec le Territoire de la Côte Ouest (TCO) en parcourant le plus de kilomètres sur notre territoire. Ce challenge récompensera les 10 participants de La Réunion qui auront comptabilisé les meilleurs scores. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Lire aussi : Tout un mois pour "adopter le vélo pour la vie"



Comment participer au challenge ?



Téléchargez l'application Challenge d'activité Géovélo

Rejoignez la communauté "La Réunion SMTR"

Faites le maximum de kilomètres à vélo .

Plus vous rejoignez tôt ce challenge, plus vous pourrez cumuler vos kilomètres. Prenez votre vélo pour aller au travail ou vous promener... Les occasions sont nombreuses pour afficher le plus de kilomètres au compteur.